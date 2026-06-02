МегаФон признан лучшим оператором в столице по основным параметрам качества связи. По результатам независимых исследований компания лидирует по покрытию сети, скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи.

По данным аналитической компании Vigo, в первом квартале 2026 года МегаФон обеспечил в Москве лучшее покрытие сети. Как показали измерения, по этому показателю оператор почти на 5% превосходит ближайшего конкурента. Для оценки аналитики применяли показатель Vigo Coverage Score, который формируется из совокупности ряда факторов: общей площади сотовой сети, доли конкретного оператора, доступности 4G-связи, а также качества и технологического уровня самого покрытия.

Лидирующую позицию МегаФона по скорости мобильного интернета подтвердило исследование компании Megabitus, которое проводилось во второй половине 2025 года. Средняя скорость скачивания в сети оператора в Москве составила 58,9 Мбит/с, загрузки — 16,77 Мбит/с. При этом скорость загрузки в сеть оказалась на 30% выше, чем у конкурента, занявшего второе место.

Качество голосовой связи в Москве исследовали эксперты DMTEL с мая по июль 2025 года. МегаФон и здесь занял первое место. Качество голоса оценивалось по двум технологиям: VoLTE, при которой голос передается через сеть 4G с высоким качеством звука и быстрым соединением, и традиционная связь на основе принципа коммутации каналов. Аналитики подтвердили высокий уровень надежности связи МегаФона: с показателем доли обрывов вызовов в сети VoLTE всего в 0,24% оператор опередил конкурентов.

«Нам важно, чтобы для абонентов всего столичного региона высокоскоростной интернет был таким же привычным явлением, как и наличие смартфона или ноутбука. Поэтому мы постоянно развиваем сеть, увеличиваем её ёмкость и расширяем покрытие, в том числе в ЖК, бизнес-центрах и внутри важных социальных объектов», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. Он также подчеркнул, что в прошлом году оператор ввел в эксплуатацию в Москве несколько сотен базовых станций и модернизировал более 3 тысяч телеком-объектов. Кроме того, был завершен масштабный рефарминг столичной сотовой сети, а программа её развития расширена на крупнейшие городские округа ближнего Подмосковья. Это позволило уже увеличить среднюю скорость скачивания в основных городах области на 11%.

С начала 2026 года инженеры оператора построили уже больше 100 базовых станций и обновили более 1 000 объектов телеком-инфраструктуры. Одновременно они провели около 400 мероприятий по замене климатического оборудования, обеспечив готовность базовых станций по всему региону к летнему сезону.