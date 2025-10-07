«МегаФон» запустил бесплатную быструю доставку сим-карт в партнёрстве с онлайн-ритейлером «Самокат». Теперь оформить заказ можно в интернет-магазине оператора и получить сим-карту уже через 15 минут после оформления.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно перейти по всплывающему окну на сайте интернет-магазина «МегаФона» и выбрать бесплатную доставку. Курьеры «Самоката» привезут заказ в срок от 15 минут.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнёром „Самокат“ мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

«Самокат продолжает стратегическую трансформацию, развиваясь в направлении ритейла впечатлений. Уже сегодня наши клиенты могут заказывать сим-карты „МегаФона“ через витрины партнёров и получать их с быстрой и бесплатной доставкой от „Самоката“. Партнёрство подобного формата позволяет нам выйти за рамки привычного e-grocery и закрывать всё больше повседневных потребностей пользователей, включая те, что формируются на платформах наших партнёров», — отметил Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса «Самоката».

Партнёрство расширяет возможности доставки сим-карт и делает сервис доступным в 129 городах России. Заказать сим-карту можно не только в интернет-магазине «МегаФона», но и через приложение «Самоката».

Кроме того, «МегаФон» продолжает развивать онлайн- и офлайн-дистрибуцию. Сим-карты оператора представлены на крупнейших маркетплейсах — Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет — а также в магазинах федеральных и региональных сетей и в МФЦ.

Оператор активно развивает формат сим-карт с удалённой активацией. В сентябре продажи таких карт выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Сим-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам без визита в салон: достаточно вставить её в смартфон, выбрать тариф в приложении и нажать «Активировать сим-карту».

Абонент может сохранить свой номер или перенести его из другой сети. При наличии номера «МегаФона» достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность через «Госуслуги» и подписать договор в приложении «Госключ». Активация занимает около 15 минут.