«МегаФон» и «Самокат» доставят сим-карты от 15 минут 07.10.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VtzqxVunZ3

«МегаФон» запустил бесплатную быструю доставку сим-карт в партнёрстве с онлайн-ритейлером «Самокат». Теперь оформить заказ можно в интернет-магазине оператора и получить сим-карту уже через 15 минут после оформления.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно перейти по всплывающему окну на сайте интернет-магазина «МегаФона» и выбрать бесплатную доставку. Курьеры «Самоката» привезут заказ в срок от 15 минут.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнёром „Самокат“ мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

«Самокат продолжает стратегическую трансформацию, развиваясь в направлении ритейла впечатлений. Уже сегодня наши клиенты могут заказывать сим-карты „МегаФона“ через витрины партнёров и получать их с быстрой и бесплатной доставкой от „Самоката“. Партнёрство подобного формата позволяет нам выйти за рамки привычного e-grocery и закрывать всё больше повседневных потребностей пользователей, включая те, что формируются на платформах наших партнёров», — отметил Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса «Самоката».

Партнёрство расширяет возможности доставки сим-карт и делает сервис доступным в 129 городах России. Заказать сим-карту можно не только в интернет-магазине «МегаФона», но и через приложение «Самоката».

Кроме того, «МегаФон» продолжает развивать онлайн- и офлайн-дистрибуцию. Сим-карты оператора представлены на крупнейших маркетплейсах — Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет — а также в магазинах федеральных и региональных сетей и в МФЦ.

Оператор активно развивает формат сим-карт с удалённой активацией. В сентябре продажи таких карт выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Сим-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам без визита в салон: достаточно вставить её в смартфон, выбрать тариф в приложении и нажать «Активировать сим-карту».

Абонент может сохранить свой номер или перенести его из другой сети. При наличии номера «МегаФона» достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность через «Госуслуги» и подписать договор в приложении «Госключ». Активация занимает около 15 минут.
Реклама
Реклама
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру