МегаФон и Мурманская область будут совместно развивать связь в Арктике 03.06.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqx7tj6Y

Генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава Мурманской области Андрей Чибис заключили соглашение о технологическом партнерстве. Одними из основных направлений сотрудничества станут расширение покрытия мобильной сети на региональных и федеральных транспортных артериях, а также интеграция цифровых решений для повышения безопасности и эффективности системы регионального управления.

«МегаФон — надежный партнер Мурманской области. Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остается обеспечение связью отдаленных населенных пунктов, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур».

Глава региона также отметил, что масштабирование сотрудничества с оператором становится еще более актуальным с учетом развития внутреннего туризма, роста транспортного потока в регионе и развития области как крупного логистического центра.

«Специфика Мурманской области — это непростые климатические условия, сложный рельеф с сопками и удаленность населенных пунктов, поэтому развитие связи в Арктике требует от оператора нестандартных инженерных решений, — заявил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Постоянно расширяя зону покрытия, обустраивая качественную связь в регионе, мы используем различные технологии, в том числе спутниковую связь. На ПМЭФ мы обсудим расширение интернет-покрытия в отдалённых сёлах, а также инвестиции в цифровое развитие области».

Благодаря рефармингу мобильной сети и модернизации технической инфраструктуры МегаФон организовал бесшовное LTE-покрытие на всей протяженности федеральной трассы Р-21 «Кола». А по пути в аэропорт «Хибины» абоненты могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 50 Мбит/с. Кроме того, новое телеком-оборудование было размещено в малых населенных пунктах Ковдорского округа, где, как отмечают аналитики оператора, за последний год потребление трафика выросло на 20%. В текущем году в планах компании обеспечить более качественной связью небольшие поселки Кандалакшского и Кольского районов.
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