Мобильный оператор МегаФон подтвердил статус лидера по качеству связи на федеральной автодороге М-12 «Восток», которая связывает Москву и Екатеринбург. Такой вывод сделали специалисты компании DMTEL, подведя итоги независимого исследования.

В процессе тестирования эксперты оценивали показатели, отражающие возможность успешно пользоваться услугами мобильной связи на протяжении всего пути. В их числе — доступность сети, надежность и качество коммуникации. Измерения проводились в период с 14 августа по 2 сентября 2025 года и охватили порядка 7 360 километров трассы.

Согласно результатам, сеть МегаФона обеспечивает наилучшие показатели при передаче данных. Так, доля успешных сессий загрузки достигла 97,51%, а средняя скорость скачивания составила 36,57 Мбит/с, что закрепило за оператором статус лидера. Кроме того, была продемонстрирована самая высокая средняя скорость загрузки данных в сеть — 17,41 Мбит/с.

Наивысшие показатели отмечены и при работе с веб-контентом. Оператор зафиксировал долю успешных сессий скачивания на уровне 92,2%, при этом среднее время открытия интернет-страницы составило всего 2,47 секунды. На практике это означает стабильную работу навигационных сервисов, онлайн-карт, мессенджеров и других платформ без заметных задержек и повторных попыток подключения.

Отдельное внимание специалисты DMTEL уделили качеству голосовой связи на М-12. Анализ показал, что доля отказов при установлении голосовых соединений в сети МегаФона составила 17,55%. Это лучший результат среди всех операторов. Как подчеркнули в компании, показатель имеет особое значение для водителей и пассажиров, для которых возможность быстро и надёжно связаться по телефону в пути остаётся одним из ключевых факторов безопасности и комфорта.