В корпусе 1824 в Зеленограде работает медицинский центр «Никор-Мед» — многопрофильная клиника с акцентом на восстановительное лечение
Одна из ключевых особенностей филиала — направление физиотерапии. Здесь помогают пациентам после травм, операций и при хронических состояниях, подбирая программу восстановления с учётом индивидуальных особенностей.
Восстановительное лечение, как правило, включает диагностику и оценку состояния, различные виды физиотерапии — от массажа до аппаратных методик, а также функциональные тренировки.
- терапевт
- ЛОР
- невролог
- гинеколог
- уролог
Также доступны направления травматологии и ортопедии, ЛФК, рефлексотерапии, дерматологии, кардиологии, эндокринологии. В центре проводят УЗИ, функциональную диагностику и лабораторные исследования.
Медцентр расположен в шаговой доступности от станции Крюково.
Адрес: Зеленоград, корпус 1824
Телефон: 8-495-877-42-87
