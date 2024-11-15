Акушер-гинеколог, репродуктолог, эндокринолог, врач УЗИ. Кандидат медицинских наук.
Принимает детей и взрослых в «ЭстеДи», корпус 1515.
Проводит диагностику и лечение пациентов с бесплодием, эндометриозом, заболеваниями шейки матки, зппп, выполняет лечение острых и хронических заболеваний органов малого таза, подбор контрацепции, ведение пациенток в менопаузе, подбор ЗГТ, а также ведение беременности у пациенток с проблемами гемостаза (АФС, генетическая тромбофилия). Введение и удаление ВМС, установка импланона.
Проводит малые гинекологические операции РДВ, полипэктомия, лабиопластика, геминопластика, пластику влагалища.
За один визит возможны и консультация и полное обследование.
Врач акушер/гинеколог/эндокринолог/УЗИ-специалист для детей от 2-х лет и взрослых.
Специализируется на лечении гинекологических заболеваний и бесплодия.
Владеет следующими оперативными навыками: УЗИ органов малого таза, молочных желез, брюшной полости, щитовидной железы, УЗИ по беременности, мошонки, лимфоузлов, криодеструкция, скрининговые УЗИ, подбор контрацептивов, забор мазков.
Маммолог/онколог (оперирующий врач) из стационара университета им. Вишневского, г. Москва.
Ведет:
- дисгормональные заболевания: гинекомастии, кисты, мастопатию
- врожденные аномалии
- воспалительные процессы — маститы
- опухолевые заболевания груди, как доброкачественные, так и онкологические: саркома, рак, липома, фиброаденома.
Врач высшей категории, акушер, гинеколог/хирург/специалист УЗИ.
Общий стаж работы по этим специализациям — 43 года.
Проводит терапию аднексита, заболеваний шейки матки, яичников, занимается подбором контрацептивных средств и др. Специализируется на лечении заболеваний: менингококковая инфекция, остеохондроз, вентральные послеоперационные грыжи, постхолецистэктомический синдром, метеоризм, кист промежности, и многое другое.
Хирург/онколог/маммолог/УЗИ-специалист. Подробнее о враче — в статье.
Проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, дерматолог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.
По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.
Врач-эндокринолог.
Ведёт направления:
- лечение пациентов с нарушением углеводного обмена (сахарный диабет 1 и 2 типа, гестационный сахарный диабет, LADA, нарушение толерантности к глюкозе)
- диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, гипертиреоз, узловой зоб)
- диагностика и лечение остеопороза
- заболевания надпочечников, гипофиза
- метаболический синдром и ожирение (составление индивидуального плана питания)
- ведение школы для пациентов с сахарным диабетом с 1998 г. Обучает принципам рационального питания, осуществляет подбор индивидуальной диеты и, при необходимости, осуществляет подбор медикаментозных препаратов для снижения веса.
Консультация и запись на прием к врачам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
До конца года действует скидка 10%.
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515