Медицинский центр «ЭстеДи» приглашает женщин на комплексное обследование женского здоровья — рассказываем о врачах клиники. До конца года скидки 10% 15.11.2024 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VSb5yYjgXz
Абаева Инна Сергеевна

Акушер-гинеколог, репродуктолог, эндокринолог, врач УЗИ. Кандидат медицинских наук.

Принимает детей и взрослых в «ЭстеДи», корпус 1515.

Проводит диагностику и лечение пациентов с бесплодием, эндометриозом, заболеваниями шейки матки, зппп, выполняет лечение острых и хронических заболеваний органов малого таза, подбор контрацепции, ведение пациенток в менопаузе, подбор ЗГТ, а также ведение беременности у пациенток с проблемами гемостаза (АФС, генетическая тромбофилия). Введение и удаление ВМС, установка импланона.

Проводит малые гинекологические операции РДВ, полипэктомия, лабиопластика, геминопластика, пластику влагалища.

За один визит возможны и консультация и полное обследование.

Полёткина Наталья Борисовна

Врач акушер/гинеколог/эндокринолог/УЗИ-специалист для детей от 2-х лет и взрослых.

Специализируется на лечении гинекологических заболеваний и бесплодия.

Владеет следующими оперативными навыками: УЗИ органов малого таза, молочных желез, брюшной полости, щитовидной железы, УЗИ по беременности, мошонки, лимфоузлов, криодеструкция, скрининговые УЗИ, подбор контрацептивов, забор мазков.

Мищенко Инна Михайловна

Маммолог/онколог (оперирующий врач) из стационара университета им. Вишневского, г. Москва.

Ведет:

  • дисгормональные заболевания: гинекомастии, кисты, мастопатию
  • врожденные аномалии
  • воспалительные процессы — маститы
  • опухолевые заболевания груди, как доброкачественные, так и онкологические: саркома, рак, липома, фиброаденома.

Анфимов Александр Юрьевич

Врач высшей категории, акушер, гинеколог/хирург/специалист УЗИ.

Общий стаж работы по этим специализациям — 43 года.

Проводит терапию аднексита, заболеваний шейки матки, яичников, занимается подбором контрацептивных средств и др. Специализируется на лечении заболеваний: менингококковая инфекция, остеохондроз, вентральные послеоперационные грыжи, постхолецистэктомический синдром, метеоризм, кист промежности, и многое другое.

Гордеев Евгений Викторович

Хирург/онколог/маммолог/УЗИ-специалист. Подробнее о враче — в статье.

Проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, дерматолог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.

По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.

Бахман Ирина Александровна

Врач-эндокринолог.

Ведёт направления:

  • лечение пациентов с нарушением углеводного обмена (сахарный диабет 1 и 2 типа, гестационный сахарный диабет, LADA, нарушение толерантности к глюкозе)
  • диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, гипертиреоз, узловой зоб)
  • диагностика и лечение остеопороза
  • заболевания надпочечников, гипофиза
  • метаболический синдром и ожирение (составление индивидуального плана питания)
  • ведение школы для пациентов с сахарным диабетом с 1998 г. Обучает принципам рационального питания, осуществляет подбор индивидуальной диеты и, при необходимости, осуществляет подбор медикаментозных препаратов для снижения веса.

Медицинский центр «ЭстеДи»

Консультация и запись на прием к врачам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

До конца года действует скидка 10%.

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт
Реклама
Реклама
Зеленоград вырвался в лидеры по темпу роста зарплаты Новости
Заречную улицу в 17-м микрорайоне собираются передвинуть в течение декабря Новости
Центр «Абакус» приглашает на бесплатное пробное занятие по ментальной арифметике Реклама
Парковка на Центральной площади закрыта на весь день с утра четверга. Похоже, в городе без предупреждения проводят масштабные учения Новости
Транспортный налог начали повышать в Москве Новости
«Черная Пятница» в магазинах «Я Сама» — с 14 по 17 ноября включительно скидки до 60% Реклама
Щенки поселились под верандой детского сада. Их не могли достать оттуда несколько дней Новости
Возле «Кванта» на Северной промзоне сделают пешеходный переход Новости
Индийская кухня в Зеленограде —  этно-гастрономический фестиваль в ресторане «Борт 305» Реклама
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Огромное количество автобусов скопилось в среду в час пик на Московском проспекте Новости
Как списать долги жителям Зеленограда в 2024 году? Федеральная юридическая компания «ФЦБ» помогает обнулить задолженности Реклама
Задержку открытия новой школы в 22-м микрорайоне допустили в районной управе Новости
Опасный люк на лыжероллерной трассе закатали в асфальт Новости
Черная Пятница в салоне красоты «Никор» — с 11 по 17 ноября Реклама
Пассажир 400-го автобуса напал на контролёра. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы Новости
Светофоры на Пятницком шоссе на выездах из Зеленограда и Андреевки перенастроили Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальный спектакль «Кофе в городе N» — 17 ноября в ДК «Метролог» Реклама
Торговый центр начали строить на улице Логвиненко. Ясной концепции у него пока нет Новости
Детская поликлиника для жителей района Крюково открылась после капитального ремонта. Вот что там внутри Новости
Спа-салоны «BALI SPA» в Зеленограде — рассказываем о спецпредложениях и акциях Реклама
Незаконные врезки в зеленоградскую канализацию нашли со стороны Андреевки Новости
Для уборки города зимой набрали 100% дворников, водителей и механизаторов. Город зимой будет убирать более полутора тысячи человек Новости
В студии эстетики «L•O•V» действуют осенние акции месяца Реклама
«Ремонт дорог завершен», утверждают в зеленоградской администрации. Вот как это выглядит на самом деле Новости
Утихомирить движение машин в жилой зоне возле школы просят родители Истории
В Зеленограде пройдет предпринимательский форум — 25 ноября на площадках Конгресс-центра «Алабушево» Реклама
Маршрут автобуса №10 стал длиннее. Но, похоже, рейсов стало больше Новости
Внезапный ремонт дорожек в микрорайонах объяснили необходимостью потратить деньги до конца года Новости
Осенью выгоднее в Termoland Зеленоград Реклама
Число дворников увеличат почти в полтора раза. Но производительность труда может снизиться Новости
Каршеринг «Делимобиль» ввел по всему Зеленограду доплату за парковку Новости
50000 рублей вместо 115000 на процедуры RF-лифтинга на MORPHEUS 8 — акция ноября в салоне «Ваш Стиль» Реклама
Новый асфальт на многострадальном Георгиевском проспекте уже с большими ямами Новости
Звуки взрывов тревожат жителей 14-16 микрорайонов и Андреевки последние несколько дней — похоже, это дети безнаказанно кидают петарды Новости
Вам подарок! Посетите одно бесплатное занятие на любой курс в детском клубе Буракова Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру