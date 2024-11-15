Акушер-гинеколог, репродуктолог, эндокринолог, врач УЗИ. Кандидат медицинских наук.

Принимает детей и взрослых в «ЭстеДи», корпус 1515.

Проводит диагностику и лечение пациентов с бесплодием, эндометриозом, заболеваниями шейки матки, зппп, выполняет лечение острых и хронических заболеваний органов малого таза, подбор контрацепции, ведение пациенток в менопаузе, подбор ЗГТ, а также ведение беременности у пациенток с проблемами гемостаза (АФС, генетическая тромбофилия). Введение и удаление ВМС, установка импланона.

Проводит малые гинекологические операции РДВ, полипэктомия, лабиопластика, геминопластика, пластику влагалища.

За один визит возможны и консультация и полное обследование.