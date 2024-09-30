Бачата — один из самых романтичных танцев! Где бы вы не находились — найти где потанцевать бачату не составит труда, ведь она популярна во всём мире!

Наша новая группа с нуля вам подходит, если:

вы никогда раньше не танцевали бачату, но очень хотите начать

хотите научиться танцевать красиво и быстро

Наши занятия построены по принципу «от простого к сложному»: мы начинаем обучение с простых шагов, а уже через несколько занятий танцуем красивые комбинации.



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Адрес: Зеленоград, корпус 317а, go tango