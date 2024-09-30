Мечтаете танцевать, но считаете, что научиться во взрослом возрасте невозможно? Попробуйте парную бачату! 30.09.2024 Реклама Филина Л.А. ИНН:502007093322 erid:2VSb5z4NkDe

Приглашаем вас в новую группу бачата с нуля — старт 5 октября, по субботам 12:30-14:00

Твой преподаватель: Виктор Башарин — опытный педагог, который работает на твой результат!

Можно приходить без своей пары!

Бачата — один из самых романтичных танцев! Где бы вы не находились — найти где потанцевать бачату не составит труда, ведь она популярна во всём мире!

Наша новая группа с нуля вам подходит, если:

  • вы никогда раньше не танцевали бачату, но очень хотите начать
  • хотите научиться танцевать красиво и быстро

Наши занятия построены по принципу «от простого к сложному»: мы начинаем обучение с простых шагов, а уже через несколько занятий танцуем красивые комбинации.

Записаться — https://wa.me/message/QL7F66PVPOELF1

Адрес: Зеленоград, корпус 317а, go tango

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Мечтаете танцевать, но считаете, что научиться во взрослом возрасте невозможно? Попробуйте парную бачату! Реклама
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