Приглашаем вас в новую группу бачата с нуля — старт 5 октября, по субботам 12:30-14:00
Твой преподаватель: Виктор Башарин — опытный педагог, который работает на твой результат!
Можно приходить без своей пары!
Бачата — один из самых романтичных танцев! Где бы вы не находились — найти где потанцевать бачату не составит труда, ведь она популярна во всём мире!
Наша новая группа с нуля вам подходит, если:
- вы никогда раньше не танцевали бачату, но очень хотите начать
- хотите научиться танцевать красиво и быстро
Наши занятия построены по принципу «от простого к сложному»: мы начинаем обучение с простых шагов, а уже через несколько занятий танцуем красивые комбинации.
Записаться — https://wa.me/message/QL7F66PVPOELF1
Адрес: Зеленоград, корпус 317а, go tango
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