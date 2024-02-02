Мебельному производству в связи с расширением штата требуются сотрудники. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Если ваши руки не боятся работы, вас всему научат.
Вакансии:
- оператор на сверлильно-присадочный станок
- протирщик-протирщица мебели
- упаковщик мебели
- шлифовка-обтяжка МДФ фасадов
- оператор криволинейного кромкооблицовочного станка.
Условия работы:
- график работы — пн-пт с 9-00 до 18-00
- заработная плата — от 60 000-100 000 рублей (окончательная сумма по результатам собеседования)
- только граждане РФ.
Телефон для соискателей: 8-985-992-47-35, Роман (звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00).
Адрес: Московская область, г. о. Химки, п. Лунёво, Братцевское-Лунёво, стр. 10.
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