Мебель, мягкая и корпусная, ковры, шкафы-купе, кухни — в «Доме мебели Андреевский» 04.02.2026 Реклама ООО «НИКО-МОТОРС» ИНН:7735513347 erid:2Vtzquzkj1m

В ассортименте представлена корпусная мебель в наличии и под заказ: кухни, шкафы, гостиные, прихожие и другие решения для хранения. Также можно подобрать мягкую мебель для гостиной и спальни, столы и стулья для кухни и столовой. Ковры, линолеум и ламинат для создания уюта и завершенного интерьера.

В торговом центре действуют скидки и специальные предложения на отдельные модели мебели.

Акции распространяются на часть ассортимента, включая мебель из наличия.

Актуальные условия можно уточнить у консультантов на месте.

«Дом мебели Андреевский» — это возможность выбрать мебель в одном месте, сравнить варианты и найти решение под конкретные задачи интерьера.

Посетить торговый центр можно по адресу: Зеленоград, ул. Андреевка, 31А. Ост. 1602. Яндекс.карты

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Телефоны: 8-991-950-06-64, 8-925-545-17-26

Имеется большая парковка для посетителей на авто.
Реклама
Реклама
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Мебель, мягкая и корпусная, ковры, шкафы-купе, кухни — в «Доме мебели Андреевский» Реклама
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Танцевальные традиции восьми стран за один концерт: ансамбль «Вдохновение» приглашает в кругосветное путешествие 7 февраля Новости
Участковые Зеленограда в феврале отчитаются перед жителями и ответят на вопросы Новости
На турнир по бильярду приглашают женщин 55+ Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Концерт Константина Никольского в Зеленограде 6+ Реклама
Шахматный клуб для взрослых открылся в кафе 17-го микрорайона Новости
Достроен технопарк «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Продолжаются задержки электричек — теперь от Крюково Новости
Квартира загорелась сегодня ночью в корпусе 1424 — есть пострадавший Новости
Новое направление — флебология в медицинской клинике «Эстеди» Реклама
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости
Задержки электричек в понедельник вечером Новости
Зеленоградский салон красоты создаёт музыку с ИИ и экономит на авторских правах Новости
Как оказать первую помощь пострадавшему — научат 8 февраля в Филаретовском храме Новости
Концерт Умки — русский рок-андеграунд 5 февраля в Зеленограде Новости
Ребенка ограбили на Новокрюковской улице — сорвали с головы наушники Новости
Письмо в редакцию: «Почему уборка снега у нас такая беспощадная и постоянно требует жертв»? Новости
Деревья массово падают в лесопарке и дворах после снегопадов — с риском для людей Новости
Встреча выпускников школ 854 и 616 пройдет в честь школьного юбилея Новости
Концерт Нигатива: сольная программа и хиты «Триады» — 13 февраля в клубе Vibe Новости
Пополнение «Тройки» на вокзале всё ещё не работает — проблеме уже полгода Новости
Внеплановый снегопад прошел над парковками Зеленограда Новости
Дорожные камеры научились замечать самокатчиков на автомобильных полосах Новости
Группу по аюрведе открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Сервисы проката самокатов Whoosh и Юрент захотели объединиться — это может привести к росту цен Новости
В «Инари ками»: новые рамены и романтический розыгрыш Реклама
Для дошкольников и младших школьников — детские спектакли февраля в Ведогонь-театре Новости
Для снежных горок в Зеленограде не нашлось подходящих мест. А если поискать? Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Закрылся магазин продуктовой сети «Фасоль» в корпусе 1011 Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Дон Жуана» — драматичную историю легендарного сердцееда, исполненную на сцене Венской оперы Новости
Зеленоградская компания вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей Новости
Сеть аптек «Ваша №1» расширяется — и приглашает на открытие по адресу Крюковская пл., 1 (ТЦ «Иридиум») Реклама
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в феврале Новости
Огромные сосульки появляются на зеленоградских домах: кто должен их сбивать Новости
Автошкола «МалинАвто» проводит набор на группу по старым ценам — на 10.02 и 14.02 Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру