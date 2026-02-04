В ассортименте представлена корпусная мебель в наличии и под заказ: кухни, шкафы, гостиные, прихожие и другие решения для хранения. Также можно подобрать мягкую мебель для гостиной и спальни, столы и стулья для кухни и столовой. Ковры, линолеум и ламинат для создания уюта и завершенного интерьера.
В торговом центре действуют скидки и специальные предложения на отдельные модели мебели.
Акции распространяются на часть ассортимента, включая мебель из наличия.
Актуальные условия можно уточнить у консультантов на месте.
«Дом мебели Андреевский» — это возможность выбрать мебель в одном месте, сравнить варианты и найти решение под конкретные задачи интерьера.
Посетить торговый центр можно по адресу: Зеленоград, ул. Андреевка, 31А. Ост. 1602. Яндекс.карты
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Телефоны: 8-991-950-06-64, 8-925-545-17-26
Имеется большая парковка для посетителей на авто.