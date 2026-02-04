В ассортименте представлена корпусная мебель в наличии и под заказ: кухни, шкафы, гостиные, прихожие и другие решения для хранения. Также можно подобрать мягкую мебель для гостиной и спальни, столы и стулья для кухни и столовой. Ковры, линолеум и ламинат для создания уюта и завершенного интерьера.

В торговом центре действуют скидки и специальные предложения на отдельные модели мебели.

Акции распространяются на часть ассортимента, включая мебель из наличия.

Актуальные условия можно уточнить у консультантов на месте.

«Дом мебели Андреевский» — это возможность выбрать мебель в одном месте, сравнить варианты и найти решение под конкретные задачи интерьера.