В мастерской каждый найдет что-то интересное для себя, а также подходящее для подарка по любому случаю или предложит свою идею, а «Мастер по Буратино» с радостью воплотит ее для вас.



Доставка по Зеленограду осуществляется бесплатно.

В другие города доставка СДЭК.

Телефон для связи: 8-926-902-03-08 (звонки и вотсап).



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