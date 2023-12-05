Мастерская «Мастер по Буратино» — услуги по лазерной гравировке и резке 05.12.2023 Реклама ИП Кокорева А.А., ИНН 77357067390, erid:LatgBoqU2

Мастерская «Мастер по Буратино» предлагает своим клиентам услуги по лазерной гравировке и резке.

В мастерской вы найдете:

  • лазерную гравировку на изделиях из металла, дерева и стекла.
  • изделия из дерева собственного производства
  • корпоративные подарки
  • сувенирную продукцию
  • идеи для бизнеса

и многое другое!

Возможна гравировка на изделиях клиента.

В мастерской каждый найдет что-то интересное для себя, а также подходящее для подарка по любому случаю или предложит свою идею, а «Мастер по Буратино» с радостью воплотит ее для вас.

Доставка по Зеленограду осуществляется бесплатно.
В другие города доставка СДЭК.

Телефон для связи: 8-926-902-03-08 (звонки и вотсап).

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