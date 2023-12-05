Мастерская «Мастер по Буратино» предлагает своим клиентам услуги по лазерной гравировке и резке.
В мастерской вы найдете:
- лазерную гравировку на изделиях из металла, дерева и стекла.
- изделия из дерева собственного производства
- корпоративные подарки
- сувенирную продукцию
- идеи для бизнеса
и многое другое!
Возможна гравировка на изделиях клиента.
В мастерской каждый найдет что-то интересное для себя, а также подходящее для подарка по любому случаю или предложит свою идею, а «Мастер по Буратино» с радостью воплотит ее для вас.
Доставка по Зеленограду осуществляется бесплатно.
В другие города доставка СДЭК.
Телефон для связи: 8-926-902-03-08 (звонки и вотсап).
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