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Работаю по будням и выходным.
Прайс лист:
- Установка розетки — 600р
- Установка смесителя — от 1500р
- Установка люстры — от 1500р
- Установка карниза — от 1500р
- Установка кронштейна телевизора — 2000р
- Подключение стиральной машины — 2000р
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