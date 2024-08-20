Кудрявые волосы нуждаются в правильном уходе и стрижке, выполненной в сухой технике. Мастер Марина более трёх лет работает с кудрями в Зеленограде. Проходила обучение при кудрявых салонах «Так и Ходи» и Twist.
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