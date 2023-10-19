18 октября прошли еще три мастер-класса: «Запусти свой «StartUp» и «Эффективный маркетинг и планирование» на базе НИУ МИЭТ и «Оцифровка вещей» в АО «Микрон». Первые два провела Пахомова Юлия Дмитриевна, начальник Студии технологического предпринимательства. «Запусти свой «StartUp» — это мастер-класс с использованием технологии деловой креативной игры. Она — про создание и разработку инновационных проектов. Принцип игры — запуск проекта, набор команды, распределение работы и использование ключевых инструментов продвижения стартапа. Используя исходные данные, предмет, целевую аудиторию, технологию и проблему, которую нужно решить, ребята придумывали стартапы и презентовали их перед одноклассниками. Так были придуманы биоразлагаемые кроссовки, голограмма с прогнозом погоды для моряков, чат-бот с функцией переводчика для иностранного общения с курьером, система биометрических технологий, с помощью которой будет идентифицироваться вся медицинская информация о туристах.

Тщательно проработанная маркетинговая стратегия — необходимый элемент для старта любого бизнеса. На мастер-классе «Эффективный маркетинг и планирование» школьники узнали, какие шаги необходимы для запуска проекта и какая команда нужна для этого, а также изучили эффективные способы постановки целей и планирования работы. В ходе мастер-класса ребята узнали, что такое MVP — минимально жизнеспособный продукт. Простыми словами, это — неидеальный продукт, который представляется пользователям, но нуждается в дальнейшей проработке, которая может осуществляться посредством технологий автоматизации процессов. Также были рассмотрены и отработаны в ходе интерактива правила постановки целей на основе теории SMART. Практическая часть мастер-класса была также посвящена применению разных способов планирования, в том числе по ментальной карте и по диаграмме Ганта, построению системы маркетинга; будущие предприниматели сравнили каналы привлечения покупателей, а также рассмотрели возможности социальных сетей с точки зрения лидогенерации и продаж.

Завершающим в цикле мастер-классов для школьников стала активность на заводе «Микрон», крупнейшем производителе и экспортере микроэлектроники в России. В рамках мастер-класса «Оцифровка вещей» учащиеся школы № 1912 познакомились с технологическими процессами микроэлектронного производства, увидели чистые производственные помещения и сборочное производство, узнали, как на кремниевых пластинах производятся кристаллы микросхем с топологическими нормами до 90 нм, как создаются RFID метки и чип-модули для банковских и идентификационных документов, пообщались с экспертами предприятия. А в конце мероприятия каждый участник собрал подарочный магнит с чипами Микрона внутри.

По итогам обратной связи от участников мастер-классов, все они были проведены на высоком организационном уровне, доступны по содержанию и изложению. Также был отмечен профессионализм тренеров. И самое главное, хорошие и отличные оценки ребята поставили за практическую значимость мастер-классов, отметив, что полученные знания, навыки и информация найдут применение в их жизни.

Владимир Мохте, вице-президент Союза «Московская торгово-промышленная палата» подчеркнул: «В современных условиях новый инновационный уклад бизнеса требует быстрого обновления знаний, внедрения высоких технологий. Поэтому стимулирование вхождения в бизнес молодежи, быстро реагирующей на любые изменения в жизни, обладающей большим потенциалом, может придать новый импульс развитию предпринимательства. Именно с этой целью Московская ТПП, приоритетной задачей которой является всемерное содействию развитию бизнеса, проводит комплекс мероприятий для молодежи, который включает цикл мастер-классов для школьников и предполагает участие успешных зеленоградских бизнесменов. Для ребят — это, прежде всего, возможность получить теоретические знания, практический опыт, попробовать себя в роли предпринимателя, а для бизнеса — выявить талантливых замотивированных молодых людей, вырастить и подготовить кадры с компетенциями будущего».