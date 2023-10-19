В рамках проведения комплекса информационно-просветительских мероприятий для молодежи по вопросам предпринимательской деятельности, реализации молодежных предпринимательских проектов «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса» 17 и 18 октября 2023 года Союз «Московская торгово-промышленная палата» при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы провела мастер-классы для обучающихся зеленоградских школ.
В них приняли участие 78 обучающихся профильных технических и предпринимательских классов из пяти школ города Зеленограда: школы № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы, школы № 842, школы 1912 имени Бауыржана Момышулы, щколы № 1194, школы № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского.
Партнерами мероприятия выступили Корпорация развития Зеленограда, Академия бизнеса и инновационных технологий, Акционерное общество «Микрон», Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Системз» (ГК «ISBC»).
Командные игровые и тренинговые активности от лидеров ведущих отраслей экономики Зеленоградского административного округа открыл мастер-класс «Бизнес-процессы цифровой трансформации в управленческой экономике». Его провела для старшеклассников школы № 1557 Калачёва Лариса Викторовна, основатель и учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. В ходе мероприятия ребята из предпринимательского класса познакомились с элементами проектного управления, решали практические задачи по планированию, отслеживанию реализации проектов, тренировали навыки по налаживанию эффективного обмена информацией и документированию изменений. С большим интересом будущие предприниматели разбирались с цифровыми инструментами маркетинга, определяли типы сайтов, их роль в развитии бизнеса, способы и преимущества продвижения в сети Интернет. Разработанная Академией интерактивная SMART-платформа с тренажерами и заданиями тоже понравилась ребятам. «Крутой мастер-класс!», «Легко и понятно!», «Мы прямо „прокачали“ то, что, где-то слышали и немного знали!» — вот такие комментарии организаторы получили от школьников по итогам, а в анкетах 100% респондентов поставили высший балл и за работу тренера, и за содержание, и за организацию мастер-класса.
В этот же день ребята из 842 школы прошли мастер класс «RFID-технологии вокруг нас. История развития и новейшие разработки» от ООО «Смарт Системз» (ISBC), который провела Левченко Анастасия, PR-директор компании.
В ходе мастер-класса произошло полное погружение в технологическую среду. Состоялось знакомство молодых людей с особенностями высокотехнологичного бизнеса зеленоградской инновационной компании. Школьники узнали о применении RFID-технологий в различных сферах жизни, какие продукты с RFID и NFC-технологиями они используют каждый день. Специалист ISBC рассказала об инновационной разработке компании — «умной» бумаге (ISBC RFID Paper) и ее возможностях для различных проектов. Потом был устроен «мозговой штурм», и ребята придумали как можно использовать такую технологию в образовательных учреждениях, обсудили возможные форматы и кейсы применения. Они научились программировать новогодние открытки, придумали игру на основе платформы ISBC® Randomizer (платформа, разработанная ISBC для создания промо и игровых механик, основанных на случайном выборе) и смогли с помощью экспертов ее сразу же реализовать.
18 октября прошли еще три мастер-класса: «Запусти свой «StartUp» и «Эффективный маркетинг и планирование» на базе НИУ МИЭТ и «Оцифровка вещей» в АО «Микрон». Первые два провела Пахомова Юлия Дмитриевна, начальник Студии технологического предпринимательства. «Запусти свой «StartUp» — это мастер-класс с использованием технологии деловой креативной игры. Она — про создание и разработку инновационных проектов. Принцип игры — запуск проекта, набор команды, распределение работы и использование ключевых инструментов продвижения стартапа. Используя исходные данные, предмет, целевую аудиторию, технологию и проблему, которую нужно решить, ребята придумывали стартапы и презентовали их перед одноклассниками. Так были придуманы биоразлагаемые кроссовки, голограмма с прогнозом погоды для моряков, чат-бот с функцией переводчика для иностранного общения с курьером, система биометрических технологий, с помощью которой будет идентифицироваться вся медицинская информация о туристах.
Тщательно проработанная маркетинговая стратегия — необходимый элемент для старта любого бизнеса. На мастер-классе «Эффективный маркетинг и планирование» школьники узнали, какие шаги необходимы для запуска проекта и какая команда нужна для этого, а также изучили эффективные способы постановки целей и планирования работы. В ходе мастер-класса ребята узнали, что такое MVP — минимально жизнеспособный продукт. Простыми словами, это — неидеальный продукт, который представляется пользователям, но нуждается в дальнейшей проработке, которая может осуществляться посредством технологий автоматизации процессов. Также были рассмотрены и отработаны в ходе интерактива правила постановки целей на основе теории SMART. Практическая часть мастер-класса была также посвящена применению разных способов планирования, в том числе по ментальной карте и по диаграмме Ганта, построению системы маркетинга; будущие предприниматели сравнили каналы привлечения покупателей, а также рассмотрели возможности социальных сетей с точки зрения лидогенерации и продаж.
Завершающим в цикле мастер-классов для школьников стала активность на заводе «Микрон», крупнейшем производителе и экспортере микроэлектроники в России. В рамках мастер-класса «Оцифровка вещей» учащиеся школы № 1912 познакомились с технологическими процессами микроэлектронного производства, увидели чистые производственные помещения и сборочное производство, узнали, как на кремниевых пластинах производятся кристаллы микросхем с топологическими нормами до 90 нм, как создаются RFID метки и чип-модули для банковских и идентификационных документов, пообщались с экспертами предприятия. А в конце мероприятия каждый участник собрал подарочный магнит с чипами Микрона внутри.
По итогам обратной связи от участников мастер-классов, все они были проведены на высоком организационном уровне, доступны по содержанию и изложению. Также был отмечен профессионализм тренеров. И самое главное, хорошие и отличные оценки ребята поставили за практическую значимость мастер-классов, отметив, что полученные знания, навыки и информация найдут применение в их жизни.
Владимир Мохте, вице-президент Союза «Московская торгово-промышленная палата» подчеркнул: «В современных условиях новый инновационный уклад бизнеса требует быстрого обновления знаний, внедрения высоких технологий. Поэтому стимулирование вхождения в бизнес молодежи, быстро реагирующей на любые изменения в жизни, обладающей большим потенциалом, может придать новый импульс развитию предпринимательства. Именно с этой целью Московская ТПП, приоритетной задачей которой является всемерное содействию развитию бизнеса, проводит комплекс мероприятий для молодежи, который включает цикл мастер-классов для школьников и предполагает участие успешных зеленоградских бизнесменов. Для ребят — это, прежде всего, возможность получить теоретические знания, практический опыт, попробовать себя в роли предпринимателя, а для бизнеса — выявить талантливых замотивированных молодых людей, вырастить и подготовить кадры с компетенциями будущего».