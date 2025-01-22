Когда: 25 января 2025 года

Во сколько: в 11:00 и 12:00

Где: Зеленоград, корпус 2005, вход с торца, «Школа IQ007»

Для кого: дети 7-15 лет вместе с родителями.



Что вас ждет:

знакомство с современными методами обучения, которые делают английский легким и увлекательным

узнаете, до чего дошел прогресс, и почему в школе изучение языка кажется сложным

разберетесь, как работает процесс изучения английского изнутри

выучите несколько слов за 5 минут — легко и с удовольствием

получите обратную связь от педагога

в конце мастер-класса каждому участнику — сертификат для портфолио и подарок

Для родителей:

узнаете, как современные методики меняют подход к обучению детей и взрослых

поймете, что можно учиться с радостью, без мучений и с любовью

убедитесь, что образование не стоит на месте — прогресс уже здесь

Сделайте первые шаги к лёгкому и эффективному изучению английского языка вместе со «Школой IQ007».



Записаться можно:

на https://t.me/iq007_Zelenograd

по телефону 8-922-638-31-21

Места ограничены! Записывайтесь заранее, чтобы гарантировать себе участие

До встречи в «Школе IQ007»



Подробнее: https://t.me/iq007_zg/770