Узнайте что такое «НейроEnglish» в реальном времени и почему результат у вашего ребёнка точно будет!
Первый мастер-класс в Зеленограде.
Когда: 25 января 2025 года
Во сколько: в 11:00 и 12:00
Где: Зеленоград, корпус 2005, вход с торца, «Школа IQ007»
Для кого: дети 7-15 лет вместе с родителями.
Что вас ждет:
- знакомство с современными методами обучения, которые делают английский легким и увлекательным
- узнаете, до чего дошел прогресс, и почему в школе изучение языка кажется сложным
- разберетесь, как работает процесс изучения английского изнутри
- выучите несколько слов за 5 минут — легко и с удовольствием
- получите обратную связь от педагога
- в конце мастер-класса каждому участнику — сертификат для портфолио и подарок
Для родителей:
- узнаете, как современные методики меняют подход к обучению детей и взрослых
- поймете, что можно учиться с радостью, без мучений и с любовью
- убедитесь, что образование не стоит на месте — прогресс уже здесь
Сделайте первые шаги к лёгкому и эффективному изучению английского языка вместе со «Школой IQ007».
Записаться можно:
- на https://t.me/iq007_Zelenograd
- по телефону 8-922-638-31-21
Места ограничены! Записывайтесь заранее, чтобы гарантировать себе участие
До встречи в «Школе IQ007»
Подробнее: https://t.me/iq007_zg/770
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