Приготовьтесь к незабываемому вечеру, где вас ждут настоящие шедевры марокканской кухни от шеф-повара ресторана!



Особую атмосферу восточной сказки придаст живая музыка в исполнении талантливого Альберта Каримова!



Но это ещё не всё! В субботу с 19:00 вы сможете увидеть удивительное шоу с участием приглашенного иллюзиониста!



Жаркое Марокко, яркие эмоции и вкусные блюда ждут вас на БОРТу 305!



Рекомендуем бронировать столы заранее.





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