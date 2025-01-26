Приготовьтесь к незабываемому вечеру, где вас ждут настоящие шедевры марокканской кухни от шеф-повара ресторана!
Особую атмосферу восточной сказки придаст живая музыка в исполнении талантливого Альберта Каримова!
Но это ещё не всё! В субботу с 19:00 вы сможете увидеть удивительное шоу с участием приглашенного иллюзиониста!
Жаркое Марокко, яркие эмоции и вкусные блюда ждут вас на БОРТу 305!
Рекомендуем бронировать столы заранее.
- +7-499-455-51-55
- Центральный проспект, корпус 305
- Узнать подробнее о фестивале
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