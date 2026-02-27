Маникюр в Зеленограде со скидкой 20% для новых клиентов 27.02.2026 Реклама Савосина А.П. ИНН:773571801300 erid:2Vtzqwzaqxp

Алевтина — мастер ногтевого сервиса с опытом более 10 лет.
Принимает в собственной уютной студии в 23 районе.

Услуги:

• Комбинированный маникюр + покрытие гелем
• Укрепление ногтей акригелем (достраивание углов и параллелей)
• Наращивание ногтей на нижние формы
• Экспресс-педикюр

Здесь уверены: хороший маникюр — это не только идеальное покрытие, но и настоящий релакс во время процедуры

В студии гостей ждёт не просто услуга, а небольшой ритуал для себя:

• Можно устроиться поудобнее
• Выпить чай или кофе с вкусняшками
• Посмотреть любимый фильм или сериал
• Полностью расслабиться и отдохнуть от дел

Для новых клиенток — приветственная скидка 20% на первый визит.
Запись доступна онлайн в любое время, а также через личные сообщения в Telegram.

Online-запись:
https://dikidi.net/643613
Telegram-канал:
https://t.me/mintministudio
ВКонтакте:
https://vk.ru/mint.ministudio

Личные сообщения:
+7-903-522-54-02
https://t.me/with_soul_alya

Зеленоград, корпус 2305б

