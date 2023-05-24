Как убрать морщины, сосудистую сеточку, пигментные пятна или купероз? Клиника лазерной эпиляции и косметологии «MANANA Clinic» представляет вам эталон аппаратной косметологии — Lumenis М22, который позволяет решить эти проблемы* быстро, эффективно и безопасно. В клинике сейчас действует ограниченное предложение — скидка 30% при записи на процедуру.
Аппарат М22 позволяет проводить процедуры фотоомоложения, удаления сосудистых звездочек и пигментации быстро, эффективно и безопасно для здоровья.
Для каждого пациента врачом-косметологом составляется индивидуальная программа в зависимости от фототипа кожи и проблемной зоны.
Показания* к применению:
- мелкие и глубокие морщины
- пигментные пятна
- розация
- купероз
- сосудистые «звездочки»
- акне и постакне.
Омоложение кожи. Процедура идеально дополняет инъекционные методики сохранения молодости. Пройдя курс процедур, вы остановите процессы старения минимум на год — это прекрасный вклад в свою молодость и красоту в будущем. Поэтому процедура востребована среди людей в возрасте от 20 до 65 лет.
Устранение пигментации. Процедура рекомендована всем, у кого есть пигментные пятна, особенно тем, кто не может убрать их при помощи других методик.
Устранение сосудистых «звездочек». Процедура на М22 быстро и эффективно избавит от расширенных сосудов всего за 1-5 сеансов (точное количество сеансов зависит от выраженности проблемы и индивидуальных особенностей).
Лечение акне и постакне. Процедура эффективно борется с устранением высыпаний и застойных пятен и поствоспалительной пигментации после акне.
В «MANANA Clinic» действует специальное предложение.
Сейчас, при записи на процедуру — скидка 30%.
Предложение ограничено — осталось всего 10 сертификатов.
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Адрес: корпус 2013
Телефон: 8-968-958-96-96
*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
**Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.