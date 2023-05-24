Возможности аппарата

Омоложение кожи. Процедура идеально дополняет инъекционные методики сохранения молодости. Пройдя курс процедур, вы остановите процессы старения минимум на год — это прекрасный вклад в свою молодость и красоту в будущем. Поэтому процедура востребована среди людей в возрасте от 20 до 65 лет.

Устранение пигментации. Процедура рекомендована всем, у кого есть пигментные пятна, особенно тем, кто не может убрать их при помощи других методик.

Устранение сосудистых «звездочек». Процедура на М22 быстро и эффективно избавит от расширенных сосудов всего за 1-5 сеансов (точное количество сеансов зависит от выраженности проблемы и индивидуальных особенностей).

Лечение акне и постакне. Процедура эффективно борется с устранением высыпаний и застойных пятен и поствоспалительной пигментации после акне.