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Обучение детей IT сегодня становится необходимостью. Базовые цифровые знания и навыки нужны ребенку и в обычной жизни, и в школьном обучении. Элементарные знания компьютера, программного обеспечения, навыки работы в интернете — тот минимум, который необходим каждому школьнику.
Кроме того, сфера IT очень динамична, поэтому сегодня востребованность в квалифицированных IT-специалистах остается высокой и продолжит расти в ближайшие 20 лет.
В «Малой Компьютерной Академии» детям показывают, что компьютер — не только игровой гаджет, но и инструмент для самовыражения и развития. Ребенок знакомится с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в сети, создает собственные игры и роботов.
Ребята с нуля создают технические проекты и разрабатывают профессиональные игровые приложения, веб-сайты и собственные стартапы.
Все эти знания помогут определиться с будущей профессией для поступления в ВУЗ.
Вас и вашего ребенка ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Телефон: 8-495-135-05-80