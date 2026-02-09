Скидки до -50% для максимального вдохновения в самые холодные февральские дни.
Выбор текстур и оттенков моточков пряжи впечатляет! Свитера, шапочки и шарфики, детские комплекты, носочки и многое другое можно связать из лучшей пряжи, да еще и с ощутимой выгодой!
Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов «Я Сама», которые уже оценили безупречное качество предлагаемых товаров для рукоделия.
Количество пряжи по акции ограничено, а скидка не суммируется с вашей картой покупателя.
Вас ждут ежедневно в магазинах Я Сама:
«Я Сама» Зеленоград, Привокзальная площадь, д.? (павильон)
8-499-738-61-31
ТГ/МАХ 8-985-532-0220
«Я Сама» Зеленоград, площадь Юности, дом 4.
8-499-762-36-31
ТГ/МАХ 8-985-532-0210
