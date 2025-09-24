Отличная новость: «Золушка» открыли собственный магазин профессиональной химии в Зеленограде!

Теперь вы можете купить те самые проверенные средства, которые используются в работе уже 16 лет — эффективные, безопасные и профессиональные.



В ассортименте — лучшая продукция от ведущих немецких (Kiehl) и отечественных (Grass) производителей:

Экологичные средства для деликатных поверхностей

Составы для мытья окон, кухонь, сантехники и полов

Профессиональные наборы на все случаи жизни

Профессиональный инвентарь

Мощные концентраты против жира и сложных загрязнений

Средства для стирки и мытья посуды



Успейте купить по старой цене!Старт продаж — по специальным ценам! Уже скоро цены будут повышены. Не упустите возможность запастись качественной химией выгодно!



Адрес: г. Зеленоград, корпус 1448

Время работы: с 10:00 до 20:00 (без выходных)

Телефон: +7-499-390-80-96



Подробнее в Telegram-канале: t.me/zolushka_cleans