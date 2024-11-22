Приходите вместе со своими детьми и друзьями — каждого ждут шарики и приятные подарки! Добавим яркости этой хмурой осени.
Дата: 23 ноября с 12:00 до 18:00
Адрес: ТЦ «Зеленоградский», 2 этаж, как добраться
Вот уже 7 лет «Веселая Затея» радует наш город качественными и стильными воздушными шарами и декором.
В магазине можно найти товары для любого повода и на любой вкус: особенный день точно станет ярче!
- Воздушные шары: для детей и взрослых
- Праздничная посуда и свечи, пиньяты
- Костюмы и тематический декор
- Подарки и упаковка
Всё в одном месте и по приятной цене.
Магазин праздника «Веселая Затея» ждёт вас, друзья!
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