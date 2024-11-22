Магазин праздника «Веселая Затея» празднует День рождения и ждёт гостей — 23 ноября в ТЦ «Зеленоградский» 22.11.2024 Реклама ООО «ЭИР БЬЮТИ» ИНН:9710069412 erid:2VSb5xPxDE8

Приходите вместе со своими детьми и друзьями — каждого ждут шарики и приятные подарки! Добавим яркости этой хмурой осени.

Дата: 23 ноября с 12:00 до 18:00
Адрес: ТЦ «Зеленоградский», 2 этаж, как добраться

Вот уже 7 лет «Веселая Затея» радует наш город качественными и стильными воздушными шарами и декором.

В магазине можно найти товары для любого повода и на любой вкус: особенный день точно станет ярче!

  • Воздушные шары: для детей и взрослых
  • Праздничная посуда и свечи, пиньяты
  • Костюмы и тематический декор
  • Подарки и упаковка

Всё в одном месте и по приятной цене.

Магазин праздника «Веселая Затея» ждёт вас, друзья!

Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
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