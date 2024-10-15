Приглашаем вас окунуться в мир моды и стиля! В торговом центре «Северный кит» открылся новый магазин женской и мужской одежды «Малинки».
В «Малинках» вы найдете:
- стильные коллекции — от повседневной одежды до вечерних нарядов, каждая девушка сможет найти здесь свой идеальный образ
- качество и комфорт — магазин предлагает качественную одежду из приятных к телу материалов, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно
- доступные цены — там вы найдете широкий выбор одежды на любой бюджет
- внимательное обслуживание — консультанты в магазине готовы помочь вам с выбором одежды и создать ваш идеальный образ.
Специально для вас: по промокоду «КИТ» скидка 10% на всю коллекцию до 30.11.2024
Адрес: Зеленоград, ул. Гоголя, 2, ТЦ «Северный Кит», рядом с ТЦ «Иридиум»
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