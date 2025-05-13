Тогда вам сюда:
Ярмарка-продажа «Каменный цветок»
Когда: 17-18 мая
Где: г. о.Истра, п.Бронницы,44 Музей истории мироздания
Время работы: 11:00 — 18:00
Ярмарка проводится в день рождения музея, поэтому кроме выставки-продажи вас ждут живая музыка, мастер-классы, конкурсы, полюбившийся детям Динозаврик и многое другое. Будет интересно всем!
Локация музея здесь
Хотите, чтобы вам напомнили о событии?
Оставьте информацию на этой страничке: https://museum-21.su/
Участники ярмарки:
- Музей Истории Мироздания (museum-21.su): музейная деятельность;
- Минералогические и палеонтологические коллекции: минералы, окаменелости и метеориты;
- Русские минералы (rusmineral.ru): минералы;
- PALEOZOII (PALEOZOII палеонтология/метеориты/минералы | Дзен): окаменелости и минералы;
- Русская равнина (https://vk.com/russianplain): окаменелости и минералы России;
- Коллекции Гришина С.В.: аммониты Михайлова;
- Коллекции Рязанцева К.М.: минералы и метеориты;
- Senoman (Пользователь senoman. Мешок): минералы, окаменелости и метеориты;
- Paleotravel: минералы, окаменелости и метеориты;
- Геоартефакт (geoartefact.ru): изделия из метеоритов;
- Trilobite fossils: окаменелости;
- Театр ТАТР (Театр ТАТР | ВКонтакте): театральное сообщество;
- ASB artshowbeauty (Art Show Beauty | Праздники Москва и МО | ВКонтакте): организация праздников;
- Космическая Сила (Telegram: View @cosmic_power_of_love): музыка и йога;
- Журнал о драгоценностях и путешествиях JEWEL&TRAVEL (http://jewel-travel.ru/)
Подписаться на музей, а также задать вопросы: https://t.me/mirozdanie_museum
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