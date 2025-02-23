29 марта 2025 года в культурном центре Зеленоград состоится грандиозный концерт большого джазового оркестра Good Orchestra. Вас ждет уникальная программа, в которой прозвучат знаменитые мелодии из любимых зарубежных и отечественных кинолент.



Оркестр, состоящий из 16 профессиональных музыкантов, представит авторские джазовые аранжировки саундтреков к таким кинофильмам, как «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «Миссия невыполнима», «Розовая пантера» и многим другим.



Good Orchestra — это коллектив с более чем пятилетней историей, известный своими выступлениями на главных площадках Москвы. Их виртуозное исполнение, слаженность и уникальный подход к аранжировкам делают каждый концерт настоящим шоу, которое надолго остается в памяти зрителей.



Джаз и кино созданы друг для друга, а Good Orchestra в этом убедиться!

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