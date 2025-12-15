Проснувшись утром, Лунтик замечает необычное для себя явление — снег.Красота первого снега сразу завораживает его, и ему очень хочется узнать, что это такое, как он появляется и из чего его делают.
Его друзья и Дядя Шнюк помогают разобраться ему в этом волшебном явлении. Благодаря своим друзьям Лунтик узнает много интересного про Новый год. Первый Новый год Лунтика на Земле точно будет самым незабываемым!
• Объемные декорации и сказочный реквизит• Новые запоминающиеся песни и танцевальные номера• Понятный и познавательный сюжет• Загадки, викторины, интерактивы с надувным реквизитом• Новогодний флешмоб, снежное и конфетти шоу• Веселые сюжетные повороты и юмор, понятный всем детям• Атмосфера настоящего праздника и Нового года!
Продолжительность: 60 минут
