Команда парка развлечений и семейного ресторана «Лунный кот» приглашает всех на празднование первого дня рождения!
14 сентября гостей ждёт незабываемое путешествие по миру веселья и радости:
- праздничное шоу
- памятные призы и подарки
- увлекательные игры
- вкуснейшие угощения и множество других приятных сюрпризов.
Команда «Лунного кота» обещает, что этот день будет наполнен смехом, улыбками и незабываемым весельем!
Все подробности уточняйте по телефону 8-800-500-00-75 или по почте mooncat2023@mail.ru
Адрес: парк развлечений и семейный ресторан «Лунный Кот», Савёлкинский проезд, дом 2 (вход со стороны ДК)
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