14 сентября гостей ждёт незабываемое путешествие по миру веселья и радости:

праздничное шоу

памятные призы и подарки

увлекательные игры

вкуснейшие угощения и множество других приятных сюрпризов.

Команда «Лунного кота» обещает, что этот день будет наполнен смехом, улыбками и незабываемым весельем!



Все подробности уточняйте по телефону 8-800-500-00-75 или по почте mooncat2023@mail.ru



Адрес: парк развлечений и семейный ресторан «Лунный Кот», Савёлкинский проезд, дом 2 (вход со стороны ДК)

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