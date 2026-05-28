«Лужники» становятся все популярнее 28.05.2026

После обновления спортивно-развлекательный комплекс «Лужники» превратился в новую точку притяжения москвичей и гостей столицы. Теперь это не только место для тренировок и спокойного отдыха у Москвы-реки, но и модная локация с кафе и ресторанами, которые привлекают все больше посетителей, отмечают специалисты МегаФона, проанализировавшие обезличенные данные пользователей.

За первые пять месяцев года посещаемость «Лужников», получивших у москвичей неформальный статус «новых Патриков», выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время у самих Патриарших прудов, считающихся эпицентром культурной и гастрономической жизни Москвы, прирост составил лишь 16%. Больше всего людей посетили «Лужники» в марте и мае — почти сразу после окончания масштабной реновации.

Спорткомплекс обогнал «Патрики» и по популярности среди гостей столицы: на территории спорткластера с начала года отдохнули на 10% больше туристов, тогда как интерес к Патриаршим прудам среди путешественников вырос только на 5%. Помимо жителей Москвы и области, обе локации пользуются спросом у гостей из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. Далее следуют жители Калуги, Твери, Владимира, Ростова-на-Дону, Сургута и Казани.

Инженеры МегаФона перед наплывом посетителей подготовили спортивный кластер более мощной инфраструктурой связи. Они добавили базовым станциям новый высокочастотный диапазон LTE-2600, что увеличило емкость сети и обеспечило более стабильный сигнал в часы пиковой загрузки. За счет этого гости обновленных «Лужников» теперь могут пользоваться на всей территории комплекса мобильным интернетом со средней скоростью 200 Мбит/с.
