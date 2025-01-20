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Тренировки проводятся с 7:00 до 00:00, без выходных.

Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650.