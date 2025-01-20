Только до 31 января 2025 года можно присоединиться к трехмесячной программе персональных тренировок «Супер 36» на условиях 40% скидки.
«Супер 36» — это 36 персональных тренировок на 3 месяца, индивидуальный план питания под ваши цели и контроль питания онлайн.
С такой программой здоровяки скидывают в среднем 20 кг. Результат неизбежен!
Всего 20 таких предложений. Начать можно сразу, но не позднее 10 февраля 2025 года.
Успей оплатить до 31 января 2025 года, чтобы потратить на программу всего 45 000 рублей вместо стандартных 75 000 рублей, то есть получить скидку 40%!
Чтобы забронировать одно из 20 мест со скидкой 30 000 рублей:
- звоните / пишите: 8-963-688-36-88
- запись онлайн: calendly.com/superkach/2
Тренировки проводятся с 7:00 до 00:00, без выходных.
Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650.
Подробнее о клубе «Суперкач» на сайте superkach.com и в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм (запрещён в РФ).