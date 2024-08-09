Универмаг «Телеграф» — огромное модное пространство для шопинга и культурной жизни на 2 этаже ТЦ «Зеленопарк» (вход В).
На одной площадке собраны 80+ как уже популярных, так и совсем новых российских брендов женской и мужской одежды, аксессуаров, обуви, парфюмерии и товаров для дома с доступным средним чеком.
В основу философии «Телеграф» заложена атмосфера комфорта: единая кассовая зона, профессиональная подсветка зеркал в просторных примерочных, компетентный персонал и стильный интерьер. Все это создает идеальную возможность быстро и удобно обновить гардероб в одном месте готовыми образами — актуальными и на любой случай.
Тем более сейчас в универмаге «Телеграф» ТЦ «Зеленопарк» действуют скидки до 70% на несколько тысяч позиций. Успейте выгодно обновить гардероб до завершения SALE 25 августа!
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