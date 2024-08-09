В основу философии «Телеграф» заложена атмосфера комфорта: единая кассовая зона, профессиональная подсветка зеркал в просторных примерочных, компетентный персонал и стильный интерьер. Все это создает идеальную возможность быстро и удобно обновить гардероб в одном месте готовыми образами — актуальными и на любой случай.

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