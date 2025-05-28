LOV — студия эстетики, где рождается Ваша красота! 28.05.2025 Реклама ИП ЛЫЧ О.В. ИНН:331603391314 erid:2VtzqwnkE45


Хотите выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно?
Добро пожаловать в LOV — место, где гармония тела и духа становится реальностью.


Коррекция фигуры под водой от 2000 рублей.
Аппаратная процедура LPG от 1000 рублей.
Массаж шейно-воротниковой зоны от 750 рублей.


Почему стоит выбрать студию эстетики LOV?

  • Опытные мастера.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Уютная атмосфера, где царит гармония.

Подарите себе моменты заботы и наслаждения!
Записаться можно через администратора по телефону

8-977-597-07-08

или онлайн запись

https://dikidi.ru/StudioLOV

Наш сайт и наши социальные сети LOV студия эстетики тела в Зеленограде:

https://lovzel.ru
https://vk.com/aestlov
https://t.me/AestLov

Имеются подарочные сертификаты и абонементы.
Мы работаем по предварительной записи.
Ежедневно с 9.00 до 21.00

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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