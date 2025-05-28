Хотите выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно?
Добро пожаловать в LOV — место, где гармония тела и духа становится реальностью.
Коррекция фигуры под водой от 2000 рублей.
Аппаратная процедура LPG от 1000 рублей.
Массаж шейно-воротниковой зоны от 750 рублей.
Почему стоит выбрать студию эстетики LOV?
- Опытные мастера.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Уютная атмосфера, где царит гармония.
Подарите себе моменты заботы и наслаждения!
Записаться можно через администратора по телефону
Записаться можно через администратора по телефону
8-977-597-07-08
или онлайн запись
https://dikidi.ru/StudioLOV
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Имеются подарочные сертификаты и абонементы.
Мы работаем по предварительной записи.
Ежедневно с 9.00 до 21.00
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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