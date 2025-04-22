Медицинский центр «ЭстеДи» расширяет возможности диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. В отделении отоларингологии ведут прием опытные специалисты, готовые оказать квалифицированную помощь как детям с рождения, так и взрослым пациентам.
Гетиа Теона Борисовна
Доктора проводят процедуры:
- Анемизацию слизистой полости носа
- Смазывание полости носа и глотки лекарственными растворами
- Промывание полости носа и носоглотки методом перемещения
- Продувание слуховых труб
- Удаление серной пробки
- Удаление инородных тел носа
- Удаление инородных тел глотки
- Пункцию верхнечелюстной пазухи
- Катетеризацию слуховой трубы
- Остановку носового кровотечения
- Коагуляцию сосуда
- Тампонаду полости носа
- Интратимпанальное введение лекарственных средств в барабанную полость
- Парацентез барабанной перепонки
- Введение пациентов после операции на ЛОР-органах
- Лечение острых и хронических заболеваний ЛОР-органов
- Промывание лакун небных миндалин
- Анемизация и орошение слизистых уха, горла, носа
- Промывание носа по Проетцу (кукушка)
- Удаление серных пробок
- Пневмомассаж барабанных перепонок
- Продувание слуховых труб по Политцеру
- Внутригортанные вливания
- Вскрытие и дренирование гнойников Лор-органов
Война Татьяна Валерьевна
Оперативность обслуживания — одно из главных преимуществ центра. Пациенты могут получить консультацию в кратчайшие сроки, включая возможность приема в день обращения.
Бабаева Елизавета Михайловна
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50
Адрес: улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи» в Зеленограде
Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter
Телеграм: https://t.me/Estedi1515
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