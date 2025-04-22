ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» 22.04.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzqxUntCA

Медицинский центр «ЭстеДи» расширяет возможности диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. В отделении отоларингологии ведут прием опытные специалисты, готовые оказать квалифицированную помощь как детям с рождения, так и взрослым пациентам.

Приемы ведут:

Доктора проводят процедуры:

  • Анемизацию слизистой полости носа
  • Смазывание полости носа и глотки лекарственными растворами
  • Промывание полости носа и носоглотки методом перемещения
  • Продувание слуховых труб
  • Удаление серной пробки
  • Удаление инородных тел носа
  • Удаление инородных тел глотки
  • Пункцию верхнечелюстной пазухи
  • Катетеризацию слуховой трубы
  • Остановку носового кровотечения
  • Коагуляцию сосуда
  • Тампонаду полости носа
  • Интратимпанальное введение лекарственных средств в барабанную полость
  • Парацентез барабанной перепонки
  • Введение пациентов после операции на ЛОР-органах
  • Лечение острых и хронических заболеваний ЛОР-органов
  • Промывание лакун небных миндалин
  • Анемизация и орошение слизистых уха, горла, носа
  • Промывание носа по Проетцу (кукушка)
  • Удаление серных пробок
  • Пневмомассаж барабанных перепонок
  • Продувание слуховых труб по Политцеру
  • Внутригортанные вливания
  • Вскрытие и дренирование гнойников Лор-органов

Оперативность обслуживания — одно из главных преимуществ центра. Пациенты могут получить консультацию в кратчайшие сроки, включая возможность приема в день обращения.

Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50

Адрес: улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи» в Зеленограде

Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter
Телеграм: https://t.me/Estedi1515

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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