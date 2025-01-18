Ищете уютное и стильное помещение для проведения различных мероприятий? Тогда рады предложить вам «Лофт 7Я» — идеальное место для ваших событий. Открылись 22 декабря и приглашают тебя стать частью своей уютной и атмосферной семьи.
«Лофт 7Я» — это просторное и уютное помещение, которое подойдет как для корпоративных мероприятий, так и для частных вечеринок. Здесь есть все необходимое для создания атмосферы успеха и уюта.
Проведите день рождения, юбилей, мастер-класс или корпоратив в «Лофте 7Я», и ваши гости останутся в восторге от атмосферы и обстановки.
«Лофт 7Я» предлагает гибкую систему бронирования и доступные цены на аренду помещения. Вы можете выбрать удобное для вас время и дату, а команда поможет вам организовать все до мелочей.
Помещение оснащено техникой, удобной мебелью и стильным дизайном, что создает идеальные условия для вашего мероприятия.
Не упустите шанс провести свое событие в уютном «Лофте 7Я»!
Для бронирования и уточнения информации звоните по номеру: 8-965-264-06-78
«Лофт 7Я» — ваше пространство для ярких событий и незабываемых впечатлений.
Вас ждут в «Лофте 7Я»!
Адрес: МО, д. Голубое, Парковый бульвар, 2, к.1 (ориентир — рядом магазин «Магнит»)
Телеграм-канал: t.me/loft_7ya