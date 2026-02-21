«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% 21.02.2026 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VtzquvFeje

Современная косметология предлагает эффективные решения для тех, кто хочет выглядеть молодо и ухоженно, не прибегая к радикальным мерам.

Что такое контурная пластика?

Это безоперационная методика коррекции возрастных изменений и моделирования овала лица с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Процедура позволяет:

  • Разгладить морщины и складки
  • Восполнить утраченные объемы
  • Скорректировать форму губ, скул, подбородка
  • Улучшить овал лица
  • Увлажнить и повысить упругость кожи


В отличие от хирургических методов, контурная пластика не требует длительной реабилитации, а результат выглядит максимально естественно.

«Золотой стандарт» в эстетической медицине

Препараты Белотеро производства Швейцарии считаются одними из самых безопасных и эффективных на рынке эстетической медицины. Уникальная технология CPM обеспечивает плавное распределение филлера в тканях и естественный результат, который сохраняется до 12-18 месяцев.

В рамках акции «Линия уверенности» действуют специальные цены на три препарата линейки:

  • Белотеро Баланс — 13 600 р. (вместо 19 500 р.)
    Для деликатной работы с тонкой кожей. Идеально подходит для коррекции морщинок вокруг глаз («гусиные лапки»), улучшения качества кожи, увлажнения и коррекции мелких морщин.
  • Белотеро Вольюм — 13 300 р. (вместо 19 000 р.)
    Для создания гармоничных объемов. Применяется для коррекции скул, подбородка, восстановления утраченных объемов лица, коррекции овала.
  • Белотеро Интенс — 10 800 р. (вместо 18 000 р.)
    Для выраженной коррекции. Эффективно работает с глубокими складками, носогубными заломами, позволяет создать соблазнительный объем губ.

О клинике

Клиника медицинской косметологии EsteMedika работает в Зеленограде и предлагает полный спектр услуг по сохранению молодости и красоты:

  • Контурная пластика филлерами премиум-класса
  • Биоревитализация и мезотерапия — глубокое увлажнение и питание кожи
  • Ботулинотерапия — коррекция мимических морщин
  • Аппаратная косметология — RF-лифтинг, лазерные процедуры, IPL фотоомоложение
  • Лечебная косметология — лечение акне, пигментации, купероза
  • Уходовые процедуры — профессиональные пилинги, чистки, уходы

В клинике работают сертифицированные специалисты с многолетним опытом, которые индивидуально подходят к каждому пациенту. Все процедуры проводятся в комфортных условиях с соблюдением всех норм безопасности.

Почему стоит воспользоваться предложением сейчас?

  • Выгода 30-40% на препараты премиум-класса
  • Бесплатная консультация специалиста при записи на процедуру
  • Гарантия подлинности — все препараты сертифицированы и вскрываются при пациенте
  • Индивидуальный подход — врач подберет оптимальный препарат именно для ваших задач


Как записаться?

Предложение ограничено количеством препарата по акции. Для записи на консультацию и процедуру звоните: 8-985-353-0-353

Зеленоград, корпус 353. Входи смело — за подтянутым лицом без морщинок.

ВКонтакте| Телеграм

este-medika.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Медицинская лицензия Л041-01137-77/00344554.
