Современная косметология предлагает эффективные решения для тех, кто хочет выглядеть молодо и ухоженно, не прибегая к радикальным мерам.
Что такое контурная пластика?
Это безоперационная методика коррекции возрастных изменений и моделирования овала лица с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Процедура позволяет:
- Разгладить морщины и складки
- Восполнить утраченные объемы
- Скорректировать форму губ, скул, подбородка
- Улучшить овал лица
- Увлажнить и повысить упругость кожи
В отличие от хирургических методов, контурная пластика не требует длительной реабилитации, а результат выглядит максимально естественно.
«Золотой стандарт» в эстетической медицине
Препараты Белотеро производства Швейцарии считаются одними из самых безопасных и эффективных на рынке эстетической медицины. Уникальная технология CPM обеспечивает плавное распределение филлера в тканях и естественный результат, который сохраняется до 12-18 месяцев.
В рамках акции «Линия уверенности» действуют специальные цены на три препарата линейки:
- Белотеро Баланс — 13 600 р. (вместо 19 500 р.)
Для деликатной работы с тонкой кожей. Идеально подходит для коррекции морщинок вокруг глаз («гусиные лапки»), улучшения качества кожи, увлажнения и коррекции мелких морщин.
- Белотеро Вольюм — 13 300 р. (вместо 19 000 р.)
Для создания гармоничных объемов. Применяется для коррекции скул, подбородка, восстановления утраченных объемов лица, коррекции овала.
- Белотеро Интенс — 10 800 р. (вместо 18 000 р.)
Для выраженной коррекции. Эффективно работает с глубокими складками, носогубными заломами, позволяет создать соблазнительный объем губ.
О клинике
Клиника медицинской косметологии EsteMedika работает в Зеленограде и предлагает полный спектр услуг по сохранению молодости и красоты:
- Контурная пластика филлерами премиум-класса
- Биоревитализация и мезотерапия — глубокое увлажнение и питание кожи
- Ботулинотерапия — коррекция мимических морщин
- Аппаратная косметология — RF-лифтинг, лазерные процедуры, IPL фотоомоложение
- Лечебная косметология — лечение акне, пигментации, купероза
- Уходовые процедуры — профессиональные пилинги, чистки, уходы
В клинике работают сертифицированные специалисты с многолетним опытом, которые индивидуально подходят к каждому пациенту. Все процедуры проводятся в комфортных условиях с соблюдением всех норм безопасности.
Почему стоит воспользоваться предложением сейчас?
- Выгода 30-40% на препараты премиум-класса
- Бесплатная консультация специалиста при записи на процедуру
- Гарантия подлинности — все препараты сертифицированы и вскрываются при пациенте
- Индивидуальный подход — врач подберет оптимальный препарат именно для ваших задач
Как записаться?
Предложение ограничено количеством препарата по акции. Для записи на консультацию и процедуру звоните: 8-985-353-0-353
Зеленоград, корпус 353. Входи смело — за подтянутым лицом без морщинок.
