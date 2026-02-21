Современная косметология предлагает эффективные решения для тех, кто хочет выглядеть молодо и ухоженно, не прибегая к радикальным мерам.

Что такое контурная пластика?

Это безоперационная методика коррекции возрастных изменений и моделирования овала лица с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Процедура позволяет:

Разгладить морщины и складки

Восполнить утраченные объемы

Скорректировать форму губ, скул, подбородка

Улучшить овал лица

Увлажнить и повысить упругость кожи





В отличие от хирургических методов, контурная пластика не требует длительной реабилитации, а результат выглядит максимально естественно.

«Золотой стандарт» в эстетической медицине

Препараты Белотеро производства Швейцарии считаются одними из самых безопасных и эффективных на рынке эстетической медицины. Уникальная технология CPM обеспечивает плавное распределение филлера в тканях и естественный результат, который сохраняется до 12-18 месяцев.