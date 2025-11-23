По 14 декабря включительно вы можете воспользоваться специальными предложениями от мастеров салона.
- Стрижка + уход по типу волос в подарок(все уходы, кроме Lebel)
Мастера: Сорока Елена, Власова Анастасия, Яровая Дарья, Рыжова Анна, Терещенко Мария, Слизова Ольга
- Массаж любой зоны + массаж стоп 20 минут в подарок
Массажист: Рыбин Герман
- Маникюр + SPA-уход для рук в подарок
Мастер: Макарова Ольга
- Ламинирование ресниц + окрашивание или коррекция бровей в подарок
Косметолог: Сергеева Мария
Количество мест ограничено. Приходите за дополнительным уходом и приятными бонусами.
Адрес: Зеленоград, корп. 1204
Телефоны:
- 8-499-731-16-85
- 8-499-731-59-68
Сайт: nikor-salon.ru
