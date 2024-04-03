Levosh — инновационный бренд в мире косметики, задачей которого является предложение продуктов по уходу за кожей лица и тела наивысшего качества.
Компания делает ставку на удобство использования, функциональность и качество своей продукции. С этой целью продукты Levosh выпускаются в бутылочках с практичными дозаторами, обеспечивающими экономичное и гигиеничное использование.
Формулы кремов обогащены натуральными компонентами, подаренными природой, и дополнены изысканными французскими ароматами, создавая уникальное сочетание эффективности ухода и сенсорного удовольствия.
Levosh стремится к тому, чтобы каждый продукт приносил не только заметный уходовый эффект, но и стал источником маленьких радостей ежедневного ритуала красоты.
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