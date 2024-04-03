Levosh — инновационный бренд в мире косметики 03.04.2024 Реклама ИП Левин А.А. ИНН:591455704363 erid:LatgBmnqd

Levosh — инновационный бренд в мире косметики, задачей которого является предложение продуктов по уходу за кожей лица и тела наивысшего качества.

Компания делает ставку на удобство использования, функциональность и качество своей продукции. С этой целью продукты Levosh выпускаются в бутылочках с практичными дозаторами, обеспечивающими экономичное и гигиеничное использование.

Формулы кремов обогащены натуральными компонентами, подаренными природой, и дополнены изысканными французскими ароматами, создавая уникальное сочетание эффективности ухода и сенсорного удовольствия.

Levosh стремится к тому, чтобы каждый продукт приносил не только заметный уходовый эффект, но и стал источником маленьких радостей ежедневного ритуала красоты.

Купить с доставкой: на ozon.ru.
Реклама
Реклама
На пруду у Спасской церкви в Андреевке могут благоустроить зону отдыха. Если жители проголосуют за это Новости
Семейная школа «СО-Знание» приглашает родителей и учеников 1-7 классов — на дни открытых дверей и бесплатные пробные недели Реклама
Вместо обещанного магазина спорттоваров напротив 14-го микрорайона строят супермаркет Новости
Прокат электровелосипедов впервые запустят в Зеленограде Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
От зеленоградского комика Алексея Щербакова требуют выступить в Зеленограде Новости
Первый магазин продуктовой сети «В1-Первый выбор» откроется в Зеленограде до конца апреля Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Подрядчик решил бросить строительство сквозного проезда между в Центральным и Московским проспектами Новости
Водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка возле детского сада Новости
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Отмены электричек на несколько часов в выходные дни продолжатся в апреле Новости
Первая летняя веранда открылась в Зеленограде Новости
«ДачаЗел» — строительство и продажа готовых домов под Зеленоградом Реклама
Первые уличные постаматы, совмещенные с киосками мороженого, установили в Зеленограде Новости
Зеленоградские призывники теперь будут ездить в Москву — там открылся Единый пункт призыва на военную службу. Призывная комиссия тоже будет единая на весь город Новости
Квиз про кино, сериалы, мультфильмы и музыку — премьера нового формата от зеленоградского квиза InsightQuiz Реклама
Бетонный скейт-парк сделают в 1-м микрорайоне вместо фанерного, который быстро разваливался Новости
Магазин продуктов «Чижик» открылся на Московском проспекте Новости
«ДачаЗел» — строительство и продажа готовых домов под Зеленоградом Реклама
Расширять парковку возле больницы на Каштановой аллее начнут в конце апреля и закончат за два месяца Новости
Значительные изменения расписания электричек 30 и 31 марта Новости
Летние IT-каникулы в компьютерной академии «ТОП» — только в конце марта скидка 20% Реклама
Новый подземный переход на станции Крюково заливает водой. Возможно потому, что при строительстве оставили часть старого тоннеля Новости
«Мосэнергосбыт» предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии Новости
Требуются упаковщики собирать подарочные наборы с парфюмерией и прочей продукцией. Работа легкая Реклама
Зарядную станцию для электромобилей открыли возле «Пятёрочки» в корпусе 1508 Новости
«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне открылся после ремонта в новом формате. Вот что там теперь внутри Новости
Счастливая неделя в сети фитнес-клубов FITNESSON — до 31 марта стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером снижена до 29 900 рублей Реклама
Новую станцию МЦД «Химки-2» предложили назвать «Монумент» Новости
Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Открыт новый путепровод на Ленинградском шоссе возле «Меги» Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру