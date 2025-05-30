Летом-выгодно. Скидка 15% на хирургию и стоматологию в будние дни в ветеринарном центре «Оригами» 30.05.2025 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА» ИНН:7735195662 erid:2VtzqwFSmPT

Лето — время заботы о питомце. Жара, активные прогулки, путешествия и сезонные риски требуют особого внимания к здоровью любимца.

Для вас и ваших «хвостиков» в «Оригами» запустили спецпредложения по направлениям: хирургия и стоматология.

С 1 июня и по 31 июля по будням для всех клиентов ветеринарного центра будут действовать летние цены на:

  • плановые приемы стоматолога и хирурга
  • все стоматологические манипуляции
  • лапароскопическую стерилизацию собак
  • комплексное хирургическое лечение БЦС.

И это еще не все!

На базе клиники «Оригами» открыт образовательный центр

Все лето вас ждут лекции и теплые встречи с ведущими специалистами «Оригами».

15 июня ветеринарный врач-хирург, ортопед Евгений Полуэктов расскажет все о грамотном уходе за питомцем брахицефалической породы — нашими любимыми французскими бульдогами, мопсами, ши-тцу и многими другими красавцами с плоской мордашкой.

6 июля заведующий лечебно-диагностическим отделением, врач-терапевт, инфекционист Мария Павлова расскажет о том, как привить любимцу крепкий иммунитет, а еще — защититься от нежелательных «соседей»: клещей и гельминтов.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас: school.origami.vet. Стоимость участия — 1 рубль.

Как и всегда, врачи ветеринарного центра «Оригами» готовы оказать вам и вашему питомцу всю необходимую помощь 24/7. «Оригами» — где о ваших питомцах заботятся с любовью!

Звоните круглосуточно:

Адрес: Зеленоград, корпус 322А
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