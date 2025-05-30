С 1 июня и по 31 июля по будням для всех клиентов ветеринарного центра будут действовать летние цены на:

плановые приемы стоматолога и хирурга

все стоматологические манипуляции

лапароскопическую стерилизацию собак

комплексное хирургическое лечение БЦС.

И это еще не все!