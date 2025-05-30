Лето — время заботы о питомце. Жара, активные прогулки, путешествия и сезонные риски требуют особого внимания к здоровью любимца.
Для вас и ваших «хвостиков» в «Оригами» запустили спецпредложения по направлениям: хирургия и стоматология.
С 1 июня и по 31 июля по будням для всех клиентов ветеринарного центра будут действовать летние цены на:
- плановые приемы стоматолога и хирурга
- все стоматологические манипуляции
- лапароскопическую стерилизацию собак
- комплексное хирургическое лечение БЦС.
И это еще не все!
Все лето вас ждут лекции и теплые встречи с ведущими специалистами «Оригами».
15 июня ветеринарный врач-хирург, ортопед Евгений Полуэктов расскажет все о грамотном уходе за питомцем брахицефалической породы — нашими любимыми французскими бульдогами, мопсами, ши-тцу и многими другими красавцами с плоской мордашкой.
6 июля заведующий лечебно-диагностическим отделением, врач-терапевт, инфекционист Мария Павлова расскажет о том, как привить любимцу крепкий иммунитет, а еще — защититься от нежелательных «соседей»: клещей и гельминтов.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас: school.origami.vet. Стоимость участия — 1 рубль.
Как и всегда, врачи ветеринарного центра «Оригами» готовы оказать вам и вашему питомцу всю необходимую помощь 24/7. «Оригами» — где о ваших питомцах заботятся с любовью!
Звоните круглосуточно:
- 8-495-150-36-30
- 8-977-151-36-30
- mail@origami.vet
Адрес: Зеленоград, корпус 322А