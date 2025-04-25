Лето в городе вместе с «Kinder Холл»: каникулы без телефона для детей от 3 до 17 лет 25.04.2025 Реклама ИП ЛОГИНОВА С.С. ИНН:504410156059 erid:2VtzqxjS89Q
Для детей 3-8 лет

  • 9:00-17:00
  • питание 3-разовое (оплачивается дополнительно)
  • праздничное открытие смены и отчетный концерт в завершении
  • группы сформированы по возрасту (до 10 человек)
  • тематические мастер-классы
  • опыты и эксперименты
  • музыкальные, спортивные, настольные командные игры
  • высококвалифицированные специалисты, которые любят детей

1 смена — 2.06-30.06
«Искатели приключений»

  • 1 неделя «Радужная страна»: солнце и его свойства, солнечные блики, влияние солнечного тепла в природе
  • 2 неделя «Песочки сказочки — водные загадочки»: изготовление свистулек из глины, песочные часы, передвижение воды в почве
  • 3 неделя «Сказка в гости к нам приходит»: квест-игра путешествие по сказкам
  • 4 неделя «Расцвело васильками лето». Фестиваль «Цветочная поляна», спартакиада «В цветочном городе»

Стоимость:

  • 1 смена = 36.000 рублей
  • 1 неделя = 15.000 рублей
  • 1 день = 3500 рублей

Скидки:

  • 5% — раннее бронирование второй ребенок, второй период
  • 7% на 3, 4, 5-го ребенка

Адрес: Зеленоград, корпус 533, на базе «Kinder Холл»

Телефон: 8-929-525-77-33

Для детей 8-13 лет

  • 8:30-18:30
  • питание 3-разовое (включено в стоимость)
  • креативные, ответственные вожатые
  • творческие, кулинарные, танцевальные мастер-классы
  • развлекательные мероприятия (без выезда)
  • конные прогулки
  • общелагерные тематические игры
  • пикник
  • дискотека — шоу
  • прощальные свечи и королевская ночь
  • родительский день и отчётный концерт.

1 смена «Фабрика талантов»
2.06-27.06 (12 и 13 июня выходные праздничные дни)

Детей без таланта не существует, и «Kinder Холл» вам это докажет. Каждому из ребят помогут найти ту сферу, в которой он сможет максимально реализовать себя.

2 смена «Кино-шок»
30.06-25.07

Придумайте сюжет и снимите свой собственный сериал. В каждом отряде уникальные съемочные площадки. Как всегда, вы увидите это первыми.

3 смена «Старт UP»
28.07-22.08

Бизнес для детей — это весело, интересно и прибыльно.

Ребят научат превращать свои сильные стороны в реальные деньги.

Стоимость:

  • 20 дней = 54.500 рублей
  • 18 дней (июнь) = 49.000 рублей
  • 15 дней = 43.600 рублей
  • 10 дней = 34.000 рублей
  • 5 дней = 20.000 рублей
  • 1 день = 4.500 рублей

Скидки:

  • 5% — раннее бронирование второй ребенок, второй период
  • 7% на 3, 4, 5-го ребенка

Адрес: Зеленоград, корпус 534, на базе «Тинс Холл»

Телефон: 8-903-001-53-77

Для детей 14-17 лет

Подарите своим детям лето возможностей

  • 10:00-16:00
  • питание 2-разовое (включено в стоимость)
  • 16 профессий, 7 направлений, более 50 компетенций
  • 10-дневный интенсив по каждой профессии
  • стажировки и профессиональное портфолио
  • собственные проекты
  • выезды на профильные мероприятия
  • английский язык
  • soft skills: самопрезентация, публичные выступления, эмоциональный интеллект

А еще актерское мастерство, книжный клуб, командные игры, настолки и море эмоций.

Это лето — твой шанс!

Июнь

  • 02.06 — 11.06 — Интенсивы по 3 профессиям: SMM, Бариста, Технолог
  • 16.06 — 27.06 — Интенсивы по 3 профессиям: Графический дизайнер, Модный фотограф, Предприниматель

Июль

  • 30.06 — 11.07 — Интенсивы по 3 профессиям: 3D-моделирование, SMM 2.0, Визажист
  • 14.07 — 25.07 — Интенсивы по 3 профессиям: 3D-аниматор, Scientist, Аниматор/вожатый

Август

  • 28.07 — 07.08 — Интенсивы по 3 профессиям: Иллюстратор, Журналист, WEB-дизайнер
  • 11.08 — 22.08 — Интенсивы по 3 профессиям: Предприниматель, Кулинарная школа, Графический дизайнер

Стоимость:

  • 1 смена — 2 недели = 25.000 рублей
  • 1 смена 8 дней = 20.000 рублей

Старт 2.06

  • 1 смена 2.06 — 11.06 (8 дней)
  • 2 смена 16.06 — 27.06
  • 3 смена 30.06 — 11.07
  • 4 смена 14.07 — 25.07
  • 5 смена 28.07 — 8.08
  • 6 смена 11.08 — 22.08

Адрес: Зеленоград, корпус 534, на базе «Тинс Холл» — центр проектирования будущего

Телефон: 8-903-001-53-77

«Тинс Холл» — место, где учеба становится приключением, а мечты — реальностью.

Телеграм:

Вконтакте:

Сайт: kinderholl.ru/letnie-programmy
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