- 9:00-17:00
- питание 3-разовое (оплачивается дополнительно)
- праздничное открытие смены и отчетный концерт в завершении
- группы сформированы по возрасту (до 10 человек)
- тематические мастер-классы
- опыты и эксперименты
- музыкальные, спортивные, настольные командные игры
- высококвалифицированные специалисты, которые любят детей
1 смена — 2.06-30.06
«Искатели приключений»
- 1 неделя «Радужная страна»: солнце и его свойства, солнечные блики, влияние солнечного тепла в природе
- 2 неделя «Песочки сказочки — водные загадочки»: изготовление свистулек из глины, песочные часы, передвижение воды в почве
- 3 неделя «Сказка в гости к нам приходит»: квест-игра путешествие по сказкам
- 4 неделя «Расцвело васильками лето». Фестиваль «Цветочная поляна», спартакиада «В цветочном городе»
Стоимость:
- 1 смена = 36.000 рублей
- 1 неделя = 15.000 рублей
- 1 день = 3500 рублей
Скидки:
- 5% — раннее бронирование второй ребенок, второй период
- 7% на 3, 4, 5-го ребенка
Адрес: Зеленоград, корпус 533, на базе «Kinder Холл»
Телефон: 8-929-525-77-33
- 8:30-18:30
- питание 3-разовое (включено в стоимость)
- креативные, ответственные вожатые
- творческие, кулинарные, танцевальные мастер-классы
- развлекательные мероприятия (без выезда)
- конные прогулки
- общелагерные тематические игры
- пикник
- дискотека — шоу
- прощальные свечи и королевская ночь
- родительский день и отчётный концерт.
1 смена «Фабрика талантов»
2.06-27.06 (12 и 13 июня выходные праздничные дни)
Детей без таланта не существует, и «Kinder Холл» вам это докажет. Каждому из ребят помогут найти ту сферу, в которой он сможет максимально реализовать себя.
2 смена «Кино-шок»
30.06-25.07
Придумайте сюжет и снимите свой собственный сериал. В каждом отряде уникальные съемочные площадки. Как всегда, вы увидите это первыми.
3 смена «Старт UP»
28.07-22.08
Бизнес для детей — это весело, интересно и прибыльно.
Ребят научат превращать свои сильные стороны в реальные деньги.
Стоимость:
- 20 дней = 54.500 рублей
- 18 дней (июнь) = 49.000 рублей
- 15 дней = 43.600 рублей
- 10 дней = 34.000 рублей
- 5 дней = 20.000 рублей
- 1 день = 4.500 рублей
Скидки:
- 5% — раннее бронирование второй ребенок, второй период
- 7% на 3, 4, 5-го ребенка
Адрес: Зеленоград, корпус 534, на базе «Тинс Холл»
Телефон: 8-903-001-53-77
Подарите своим детям лето возможностей
- 10:00-16:00
- питание 2-разовое (включено в стоимость)
- 16 профессий, 7 направлений, более 50 компетенций
- 10-дневный интенсив по каждой профессии
- стажировки и профессиональное портфолио
- собственные проекты
- выезды на профильные мероприятия
- английский язык
- soft skills: самопрезентация, публичные выступления, эмоциональный интеллект
А еще актерское мастерство, книжный клуб, командные игры, настолки и море эмоций.
Это лето — твой шанс!
Июнь
- 02.06 — 11.06 — Интенсивы по 3 профессиям: SMM, Бариста, Технолог
- 16.06 — 27.06 — Интенсивы по 3 профессиям: Графический дизайнер, Модный фотограф, Предприниматель
Июль
- 30.06 — 11.07 — Интенсивы по 3 профессиям: 3D-моделирование, SMM 2.0, Визажист
- 14.07 — 25.07 — Интенсивы по 3 профессиям: 3D-аниматор, Scientist, Аниматор/вожатый
Август
- 28.07 — 07.08 — Интенсивы по 3 профессиям: Иллюстратор, Журналист, WEB-дизайнер
- 11.08 — 22.08 — Интенсивы по 3 профессиям: Предприниматель, Кулинарная школа, Графический дизайнер
Стоимость:
- 1 смена — 2 недели = 25.000 рублей
- 1 смена 8 дней = 20.000 рублей
Старт 2.06
- 1 смена 2.06 — 11.06 (8 дней)
- 2 смена 16.06 — 27.06
- 3 смена 30.06 — 11.07
- 4 смена 14.07 — 25.07
- 5 смена 28.07 — 8.08
- 6 смена 11.08 — 22.08
Адрес: Зеленоград, корпус 534, на базе «Тинс Холл» — центр проектирования будущего
Телефон: 8-903-001-53-77
«Тинс Холл» — место, где учеба становится приключением, а мечты — реальностью.
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