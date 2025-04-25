1 смена «Фабрика талантов»

2.06-27.06 (12 и 13 июня выходные праздничные дни)

Детей без таланта не существует, и «Kinder Холл» вам это докажет. Каждому из ребят помогут найти ту сферу, в которой он сможет максимально реализовать себя.

2 смена «Кино-шок»

30.06-25.07

Придумайте сюжет и снимите свой собственный сериал. В каждом отряде уникальные съемочные площадки. Как всегда, вы увидите это первыми.

3 смена «Старт UP»

28.07-22.08

Бизнес для детей — это весело, интересно и прибыльно.

Ребят научат превращать свои сильные стороны в реальные деньги.

Стоимость:

20 дней = 54.500 рублей

18 дней (июнь) = 49.000 рублей

15 дней = 43.600 рублей

10 дней = 34.000 рублей

5 дней = 20.000 рублей

1 день = 4.500 рублей

Скидки:

5% — раннее бронирование второй ребенок, второй период

7% на 3, 4, 5-го ребенка

Адрес: Зеленоград, корпус 534, на базе «Тинс Холл»

Телефон: 8-903-001-53-77