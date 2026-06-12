Мы собрали все самые горячие новинки и выгодные предложения, чтобы вы смогли спланировать идеальный отдых. Выбирайте развлечение по душе в одной из наших локаций по всему городу.
- аренда катамаранов на весь июнь (с пн. по пт. с 10:30 до 17:00) — 500 руб./ 30 мин
- эксклюзивные катамараны «Лебедь» и «Бэнтли» — 700 руб.
- впервые: обучение и катание на электрофойле с вручением именного сертификата — 5000 руб./30 мин. (наличие образовательной лицензии).
Бронирование по телефону, МАХ, ТГ: +7(926)108-34-34
- доступна посуточная аренда велосипедов и сапов — 1500 руб./сутки и двухместный каяк — 2500/сутки.
- новинки проката: зоомобили, трехместный вело и рикша. Стоимость от 300 до 700 руб.
Бронирование по телефону, МАХ, ТГ: +7(926)108-34-34
Бронирование на сайте: prokatkm.ru
Бронирование на Яндекс Картах: https://clck.su/wmUUx
- обновленный парк прокатной техники для детей по доступным ценам: мотоцикл, электрокарты, веломобили и понициклы.
- большой выбор речного инвентаря: лодки, катамараны, катамаран
«Бэнтли», сапборды.
- только 19 июня в 21:00, на лодочной станции совместно с Музеем Зеленограда профессиональный гид расскажет интересные факты и истории про Зеленоград.
Прогулку проведет Наталья Федоренко, призер конкурса «Московские мастера» в номинации «Лучший музейный работник-экскурсовод».
Продолжительность — 1 час 15 минут. Стоимость:
3х-местная лодка — 1500 руб. (включая экскурсию)
2-х местная — 1000 руб. (включая экскурсию) 4-х местная — 2000 руб. (включая экскурсию) И 5- ти местный Бэнтли — 2500 руб.
Запись и информация по телефону, МАХ, ТГ: +7(926)108-34-34Почему выбирают именно нас:
- широкий выбор развлечений;
- доступные цены;
- удобство и безопасность;
- несколько локаций в Зеленограде.
Пункты проката #крутящиймомент:
- Парк «Михайловский пруд» (15-й микрорайон)
- Площадь Юности
- Парк 40-летия Победы
- — Михайловский пруд
- — Озеро Школьное
- — Пруд Ангстрем