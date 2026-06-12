Лето 2026: гид по главным прокатам Зеленограда 12.06.2026 Реклама ИП Романова О.И. ИНН:773508812259 erid:2VtzqunqP5K

Мы собрали все самые горячие новинки и выгодные предложения, чтобы вы смогли спланировать идеальный отдых. Выбирайте развлечение по душе в одной из наших локаций по всему городу.

Лодочная станция на Школьном озере — весь июнь — 50%

  • аренда катамаранов на весь июнь (с пн. по пт. с 10:30 до 17:00) — 500 руб./ 30 мин
  • эксклюзивные катамараны «Лебедь» и «Бэнтли» — 700 руб.
  • впервые: обучение и катание на электрофойле с вручением именного сертификата — 5000 руб./30 мин. (наличие образовательной лицензии).

Бронирование по телефону, МАХ, ТГ: +7(926)108-34-34

Прокат на Площади юности

  • доступна посуточная аренда велосипедов и сапов — 1500 руб./сутки и двухместный каяк — 2500/сутки.
  • новинки проката: зоомобили, трехместный вело и рикша. Стоимость от 300 до 700 руб.

Бронирование по телефону, МАХ, ТГ: +7(926)108-34-34

Бронирование на сайте: prokatkm.ru

Бронирование на Яндекс Картах: https://clck.su/wmUUx

Лодочная станция и прокат в парке 40-летия Победы

  • обновленный парк прокатной техники для детей по доступным ценам: мотоцикл, электрокарты, веломобили и понициклы.
  • большой выбор речного инвентаря: лодки, катамараны, катамаран

«Бэнтли», сапборды.

  • только 19 июня в 21:00, на лодочной станции совместно с Музеем Зеленограда профессиональный гид расскажет интересные факты и истории про Зеленоград.


Прогулку проведет Наталья Федоренко, призер конкурса «Московские мастера» в номинации «Лучший музейный работник-экскурсовод».
Продолжительность — 1 час 15 минут. Стоимость:
3х-местная лодка — 1500 руб. (включая экскурсию)

2-х местная — 1000 руб. (включая экскурсию) 4-х местная — 2000 руб. (включая экскурсию) И 5- ти местный Бэнтли — 2500 руб.

Запись и информация по телефону, МАХ, ТГ: +7(926)108-34-34

Почему выбирают именно нас:

  • широкий выбор развлечений;
  • доступные цены;
  • удобство и безопасность;
  • несколько локаций в Зеленограде.

Наши локации в Зеленограде:

Пункты проката #крутящиймомент:

  • Парк «Михайловский пруд» (15-й микрорайон)
  • Площадь Юности
  • Парк 40-летия Победы

  • —  Михайловский пруд
  • —  Озеро Школьное
  • —  Пруд Ангстрем

Режим работы: 11:00 — 20:00
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