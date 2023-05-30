Летняя IT-школа в Зеленограде с 10:00 до 18:00. Днем ребенок в ЦКО МИЭТ, а вечером дома! 30.05.2023 Реклама

В июне 2023 Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ вновь распахнет свои двери для юных программистов. Детей ждёт полезный отдых, во время которого развлечение сочетается с обучением. Действует раннее бронирование со скидкой в 5000 рублей.

В программе

  • Программирование
  • 3D-моделирование
  • Графический дизайн
  • Разработка компьютерных игр
  • Математика
  • Логика
  • И, конечно, игры на свежем воздухе, веселье и радость.

2 недели отдыха.
4 направления обучения.

Время посещения:

  • с 10:00 до 18:00 по будням.

Расписание смен:

  • 2 смена — с 12 по 23 июня
  • 3 смена — с 26 июня по 7 июля
  • 4 смена — с 10 по 21 июля
  • 6 смена — с 7 по 18 августа.

Раннее бронирование со скидкой 5000 рублей — всего 33 900 вместо 38 900 рублей.

Записывайтесь по телефону: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09

Подробности: на сайте.

Метки:
образование и обучение, программирование, летняя школа, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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