В июне 2023 Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ вновь распахнет свои двери для юных программистов. Детей ждёт полезный отдых, во время которого развлечение сочетается с обучением. Действует раннее бронирование со скидкой в 5000 рублей.
В программе
- Программирование
- 3D-моделирование
- Графический дизайн
- Разработка компьютерных игр
- Математика
- Логика
- И, конечно, игры на свежем воздухе, веселье и радость.
2 недели отдыха.
4 направления обучения.
Время посещения:
- с 10:00 до 18:00 по будням.
Расписание смен:
- 2 смена — с 12 по 23 июня
- 3 смена — с 26 июня по 7 июля
- 4 смена — с 10 по 21 июля
- 6 смена — с 7 по 18 августа.
Раннее бронирование со скидкой 5000 рублей — всего 33 900 вместо 38 900 рублей.
Записывайтесь по телефону: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
Подробности: на сайте.
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