Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ. Интересные и полезные каникулы в Зеленограде — EASY! 22.02.2023 Реклама

Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — это возможность для ребёнка стать программистом или дизайнером, хакером или системным администратором, а может — разработчиком игр. До летних каникул осталось не так много времени, как кажется — поэтому пора их планировать. Открыта запись на сезон 2023 года. На предварительное бронирование — скидка 5000 рублей.

Летом 2023 Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ вновь распахнет свои двери для юных программистов.

В программе:

  • занятия по программированию
  • разработка компьютерных игр
  • графический дизайн
  • решение логических задач
  • школьная математика и логика
  • игры на свежем воздухе, веселье и радость.

Летняя IT-школа — это полезный отдых, во время которого развлечение сочетается с обучением.

Расписание

1 смена: 29 мая — 9 июня
2 смена: 12-23 июня
3 смена: 26 июня — 7 июля
4 смена: 10 — 21 июля

Время посещения: с 10 до 18.

Раннее бронирование со скидкой 5000 рублей.
Успейте записаться!

Подробности: по ссылке.

Телефон: 8-499-735-32-65.
Либо оставьте заявку Вконтакте и представители ЦКО МИЭТ с вами свяжутся.

Метки:
образование и обучение, профессиональное образование, программирование, летняя школа, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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