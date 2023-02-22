Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — это возможность для ребёнка стать программистом или дизайнером, хакером или системным администратором, а может — разработчиком игр. До летних каникул осталось не так много времени, как кажется — поэтому пора их планировать. Открыта запись на сезон 2023 года. На предварительное бронирование — скидка 5000 рублей.
Летом 2023 Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ вновь распахнет свои двери для юных программистов.
В программе:
- занятия по программированию
- разработка компьютерных игр
- графический дизайн
- решение логических задач
- школьная математика и логика
- игры на свежем воздухе, веселье и радость.
Летняя IT-школа — это полезный отдых, во время которого развлечение сочетается с обучением.
1 смена: 29 мая — 9 июня
2 смена: 12-23 июня
3 смена: 26 июня — 7 июля
4 смена: 10 — 21 июля
Время посещения: с 10 до 18.
Раннее бронирование со скидкой 5000 рублей.
Успейте записаться!
Подробности: по ссылке.
Телефон: 8-499-735-32-65.
Либо оставьте заявку Вконтакте и представители ЦКО МИЭТ с вами свяжутся.