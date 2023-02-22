Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ — это возможность для ребёнка стать программистом или дизайнером, хакером или системным администратором, а может — разработчиком игр. До летних каникул осталось не так много времени, как кажется — поэтому пора их планировать. Открыта запись на сезон 2023 года. На предварительное бронирование — скидка 5000 рублей.