Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ для школьников в Зеленограде — это место, где дети не просто проводят каникулы, а пробуют себя в IT и получают полезные навыки.
- Программирование.
- Разработка игр.
- 3D моделирование.
- Графический дизайн.
- Кибер-дисциплины и активные игры на свежем воздухе.
Ребята чередуют занятия за компьютером с прогулками и спортивными играми — никакой перегрузки.
- Опытные преподаватели.
- Полноценное горячее питание + полдник.
- Безопасность и постоянный присмотр.
- Игровая система мотивации — дети зарабатывают баллы во время учебы и обменивают их на подарки.
- По окончании выдается сертификат установленного образца ЦКО МИЭТ.
Часы занятий: 10:00 — 18:00.
Адрес: улица Юности, 11, Зеленоград. Яндекс.карты.
6 смен с мая по август, стоимость: 44 000 рублей за смену.
Если забронируете путевку до 1 марта, получите скидку 5000 рублей и стоимость смены составит 39 000 рублей.
Летняя IT-школа — это не просто каникулы.
Это первые шаги к будущей профессии, новые друзья и уверенность в себе.
Забронировать путевку можно прямо сейчас на сайте.
Количество мест ограничено!
Подробная информация по телефонам:
Или вы можете оставить заявку через ВК.