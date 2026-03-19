Центр компьютерного обучения МИЭТ предлагает учащимся 7-17 лет провести летние каникулы 2026 года с пользой и интересом. Программа сочетает обучение современным технологиям с увлекательными тематическими проектами.
- В этом году можно оплачивать путёвки материнским капиталом!
- За путёвку можно сделать налоговый вычет!
- Фиксированная цена при записи до 1 апреля
- После указанной даты стоимость участия увеличится на 5 000 рублей
• Практическое освоение IT-навыков
• Разработку индивидуальных и групповых проектов
• Тематические квесты и образовательные игры
• Развитие навыков командной работы
Какие компьютерные программы изучаем?
• Программирование (C++, Python, Roblox, Minecraft)
• 3D-моделирование (Blender, Tinkercad)
• Графический дизайн (photoshop, figma)
• Разработка компьютерных игр (scratch)
Преимущества для участников:
• Занятия под руководством преподавателей МИЭТ
• Небольшие учебные группы (до 12 человек)
• Сертификат о прохождении смены в школе
• На каждой смене 4 возрастные группы: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет.
• Занятия проходят каждый день 10.00 до 18.00 (кроме сб. и вскр.)
Три занятия ежедневно: программирование, 3D-моделирование, графический дизайн,согласно возрасту.
Две прогулки, горячий обед и полдник.
В программе каждой смены дополнительно будут проводиться мероприятия в кибер тематике.
Контактная информация:
Адрес: Зеленоград, улица Юности, 11
Телефон: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09
Сайт: https://mietcenter.ru/summer-it-school/?utm_source=anker&utm_medium=post1803&utm_campaign=zelenograd_ru
Записаться через ВК: https://vk.com/cko_miet?w=app6013442_-151306650