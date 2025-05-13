Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ 2025: цифровые навыки для будущих профессий 13.05.2025 Реклама ФГАОУ ВО «НИУ МИЭТ» ИНН:7735041133 erid:2VtzqwdcxW7

ЦКО МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет провести летние каникулы 2025 года, совмещая обучение и творчество. Программа включает тематические мероприятия, практические занятия и развитие навыков в сфере IT.

Тематические мероприятия на каждой смене:

  • приключения в мире Гарри Поттера
  • война королевств в Minecraft
  • конструирование в Roblox
  • киберпротивостояние.

Обучающие блоки:

  • программирование (C++, Python, Roblox, Minecraft)
  • 3D-моделирование (Blender, Tinkercad)
  • графический дизайн (Photoshop)
  • разработка компьютерных игр (Scratch).

Специальные условия до 31 мая:

  • скидка 5 000 рублей на раннее бронирование
  • возможность выбрать тематическую смену
  • после 31 мая стоимость участия увеличится.

Преимущества для участников:

  • сертификат о прохождении Летней IT-школы
  • полноценное питание (обед + полдник)
  • налоговый вычет и скидки на вторую путевку.

График смен:

  • 1 смена: 26 мая — 6 июня
  • 2 смена: 9 — 20 июня
  • 3 смена: 23 июня — 4 июля
  • 4 смена: 7 — 18 июля
  • 5 смена: 21 июля — 1 августа
  • 6 смена: 4 — 15 августа.

Адрес: Зеленоград, улица Юности, 11

Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09

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