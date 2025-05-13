ЦКО МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет провести летние каникулы 2025 года, совмещая обучение и творчество. Программа включает тематические мероприятия, практические занятия и развитие навыков в сфере IT.
Тематические мероприятия на каждой смене:
- приключения в мире Гарри Поттера
- война королевств в Minecraft
- конструирование в Roblox
- киберпротивостояние.
Обучающие блоки:
- программирование (C++, Python, Roblox, Minecraft)
- 3D-моделирование (Blender, Tinkercad)
- графический дизайн (Photoshop)
- разработка компьютерных игр (Scratch).
Специальные условия до 31 мая:
- скидка 5 000 рублей на раннее бронирование
- возможность выбрать тематическую смену
- после 31 мая стоимость участия увеличится.
Преимущества для участников:
- сертификат о прохождении Летней IT-школы
- полноценное питание (обед + полдник)
- налоговый вычет и скидки на вторую путевку.
График смен:
- 1 смена: 26 мая — 6 июня
- 2 смена: 9 — 20 июня
- 3 смена: 23 июня — 4 июля
- 4 смена: 7 — 18 июля
- 5 смена: 21 июля — 1 августа
- 6 смена: 4 — 15 августа.
Адрес: Зеленоград, улица Юности, 11
Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
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