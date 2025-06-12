В программу летнего клуба входят:

Smart Fitness kids — это комплексная программа тренировок, направленная на всестороннее развитие вашего ребенка. Она включает в себя разнообразные упражнения, игры и активности, направленные на развитие силы, гибкости, координации и выносливости, с учётом возраста и возможностей детей, чтобы занятия были не только полезными, но и интересными.



Английский язык (беглое чтение) — формирование навыка беглого чтения на уроках английского через фонетические упражнения, проговаривание сложных слов и фраз, изучение звуков и буквосочетаний, артикуляционные тренировки.



Смарт-игры на свежем воздухе или в игровой «Талант клуба». Командные игры на сплочение, логику: шашки, угадай предмет, угадай напитки, башня, мафия, крокодил, дискотека.