Летний «Талант клуб» — «Smart kids» В Зеленограде 12.06.2025 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VtzqvWouV8

Уважаемые родители!

Этим летом детский центр «Талант клуб» приглашает детей от 7 лет окунуться в мир увлекательных и познавательных занятий SMART- KIDS! Мы создали уникальную среду для умственного и творческого развития.

Летний «Талант клуб» — «Smart kids» — это современное образовательное пространство для летнего отдыха, который сочетает в себе обучение и развлечения. Ваш ребенок получит возможность всестороннего развития в комфортной и безопасной среде.

Каждый день включает различные занятия, направленные на развитие интеллекта.

  1. Вожатые выступают не только как аниматоры, но и как наставники, помогающие детям в обучении и развитии.
  2. Наши занятия проходят в увлекательной, интерактивной форме, а также в малых группах, что позволяет уделять внимание каждому ребёнку.
  3. Баланс отдыха и учёбы: Утро посвящено физической активности на свежем воздухе, день образовательным блокам и творчеству, вечер квестам.

В программу летнего клуба входят:

Smart Fitness kids — это комплексная программа тренировок, направленная на всестороннее развитие вашего ребенка. Она включает в себя разнообразные упражнения, игры и активности, направленные на развитие силы, гибкости, координации и выносливости, с учётом возраста и возможностей детей, чтобы занятия были не только полезными, но и интересными.

Английский язык (беглое чтение) — формирование навыка беглого чтения на уроках английского через фонетические упражнения, проговаривание сложных слов и фраз, изучение звуков и буквосочетаний, артикуляционные тренировки.

Смарт-игры на свежем воздухе или в игровой «Талант клуба». Командные игры на сплочение, логику: шашки, угадай предмет, угадай напитки, башня, мафия, крокодил, дискотека.

Цифровая мастерская:

Компьютерная грамотность
Ваш ребенок научится:

  • Базовым навыкам работы с компьютером, включая управление файлами и папками.
  • Создавать и демонстрировать презентации с анимациями и переходами.
  • Базовым навыкам безопасного использования интернет-браузеров.

3D печать

  • Знакомство с 3D печатью.Это занятие, где ребенок не только узнаете, что такое 3D-принтер, но и самостоятельно напечатает красивый предмет и заберет его с собой!
  • Работа с 3D принтером — печать фигуры
  • Обработка детали после печати

Художественное моделирование

  • Лепка
  • Оригами
  • Рисование акварелью.

Гений-класс. Спидкубинг — скоростная сборка кубика Рубика, тренажера логического мышления.

Сборка кубика Рубика — это каждый раз решение логической задачи, поэтому спидкубинг развивает интеллект, пространственное воображение, память, речь и увеличивает скорость мышления.

По окончанию смены, наши ученики получат сертификаты по каждому направлению.

Также наших юных друзей ждет полезное питание, сытные обеды в ресторане детского развлекательного центра «Лунный кот», и перекусы.

Все программы и мероприятия летнего клуба осуществляются под наблюдением опытных вожатых и педагогов, которые обеспечивают дружественную и безопасную атмосферу для детей.

Чтобы ваш ребёнок присоединился к нашему увлекательному летнему мероприятию, уточняйте информацию о сменах и стоимости по номерам телефона или на сайте:

+7-926-855-65-85
+7-495-981-56-01

Подарите своему ребенку летнее событие вместе с «Талант клубом»

Летний «Талант клуб» — «Smart kids» — место, где дети учатся и отдыхают с удовольствием!

«Талант клуб» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии (№038715 от 07.09.2017 серия 77Л01 №0009566 Департамента образования г. Москвы).

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