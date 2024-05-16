Музыкальный лагерь — это уникальная возможность раскрыть свои таланты.

Научиться играть на:

гитаре

фортепиано

ударных

духовых инструментах

скрипке

освоить искусство вокала

Позаниматься с лучшими педагогами-практиками, поиграть в эстрадных ансамблях, и выступить на отчетном концерте.



Помимо музыкальных занятий, вас ждут увлекательные мастер-классы, квесты, уроки актерского мастерства, творческие занятия, sound production и многое другое.



Индивидуальные формы занятий проводят профессиональные педагоги, преподающие в нашей академии, музыканты-практики, ведущие концертную деятельность.



Лагерь по традиции будет проходить в волшебном творческом помещении академии «АФИНАMUSIK».



Будет интересно и тем, кто уже занимается музыкой и выступает на сцене, и ребятам, кто любит музыку и очень хочет научиться играть на музыкальных инструментах.



1 смена — начинается 3-го июня:

смена включает 2 недели, выходные сб, вс

расписание лагеря — с 9:30 до 17:00, включая 3-разовое питание.

Расценки, акции:

при бронировании до 15 мая — 2 недели 27 000 р.

после 15 мая — 30 000 р.

индивидуальный пробный день — 3000 р.

специальное предложение для вас: при бронировании 2 смен — 25 000 р. за смену.

Записаться, и задать вопросы можно по телефону WhatsApp: 8-906-743-66-59.