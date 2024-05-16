Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня 16.05.2024 Реклама ИП Симакова П.В. ИНН:773500901740 erid:2VSb5yG9HxU

Музыкальная академия «АФИНАMUSIK» приглашает детей в возрасте от 6 до 13 лет в Летний музыкальный лагерь «Big Band» в Зеленограде.

Музыкальный лагерь — это уникальная возможность раскрыть свои таланты.

Научиться играть на:

  • гитаре
  • фортепиано
  • ударных
  • духовых инструментах
  • скрипке
  • освоить искусство вокала

Позаниматься с лучшими педагогами-практиками, поиграть в эстрадных ансамблях, и выступить на отчетном концерте.

Помимо музыкальных занятий, вас ждут увлекательные мастер-классы, квесты, уроки актерского мастерства, творческие занятия, sound production и многое другое.

Индивидуальные формы занятий проводят профессиональные педагоги, преподающие в нашей академии, музыканты-практики, ведущие концертную деятельность.

Лагерь по традиции будет проходить в волшебном творческом помещении академии «АФИНАMUSIK».

Будет интересно и тем, кто уже занимается музыкой и выступает на сцене, и ребятам, кто любит музыку и очень хочет научиться играть на музыкальных инструментах.

1 смена — начинается 3-го июня:

  • смена включает 2 недели, выходные сб, вс
  • расписание лагеря — с 9:30 до 17:00, включая 3-разовое питание.

Расценки, акции:

  • при бронировании до 15 мая — 2 недели 27 000 р.
  • после 15 мая — 30 000 р.
  • индивидуальный пробный день — 3000 р.
  • специальное предложение для вас: при бронировании 2 смен — 25 000 р. за смену.

Записаться, и задать вопросы можно по телефону WhatsApp: 8-906-743-66-59.
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