Музыкальная академия «АФИНАMUSIK» приглашает детей в возрасте от 6 до 13 лет в Летний музыкальный лагерь «Big Band» в Зеленограде.
Музыкальный лагерь — это уникальная возможность раскрыть свои таланты.
Научиться играть на:
- гитаре
- фортепиано
- ударных
- духовых инструментах
- скрипке
- освоить искусство вокала
Позаниматься с лучшими педагогами-практиками, поиграть в эстрадных ансамблях, и выступить на отчетном концерте.
Помимо музыкальных занятий, вас ждут увлекательные мастер-классы, квесты, уроки актерского мастерства, творческие занятия, sound production и многое другое.
Индивидуальные формы занятий проводят профессиональные педагоги, преподающие в нашей академии, музыканты-практики, ведущие концертную деятельность.
Лагерь по традиции будет проходить в волшебном творческом помещении академии «АФИНАMUSIK».
Будет интересно и тем, кто уже занимается музыкой и выступает на сцене, и ребятам, кто любит музыку и очень хочет научиться играть на музыкальных инструментах.
1 смена — начинается 3-го июня:
- смена включает 2 недели, выходные сб, вс
- расписание лагеря — с 9:30 до 17:00, включая 3-разовое питание.
Расценки, акции:
- при бронировании до 15 мая — 2 недели 27 000 р.
- после 15 мая — 30 000 р.
- индивидуальный пробный день — 3000 р.
- специальное предложение для вас: при бронировании 2 смен — 25 000 р. за смену.
Записаться, и задать вопросы можно по телефону WhatsApp: 8-906-743-66-59.