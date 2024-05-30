Летний лагерь Клуба моделизма и робототехники приглашает — осталось несколько мест 30.05.2024 Реклама ИП РКениг А.Г. ИНН:773579997550 erid:2VSb5wn5KFW

Осталось еще несколько мест в сменах в летнем лагере Клуба моделизма и робототехники в Зеленограде. Клуб приглашает вас!

Даты летних смен

  • 2 смена: с 3 июня по 14 июня
  • 3 смена: с 17 июня по 28 июня
  • 4 смена: с 1 июля по 12 июля
  • 5 смена: с 15 июля по 26 июля
  • 6 смена: с 27 июля по 09 августа
  • 7 смена: с 12 августа по 23 августа
  • 8 смена: с 26 августа по 30 августа (укороченная)

В программе лагеря:

  • трехразовое питание (второй завтрак, обед, полдник)
  • батутный парк, лазертаг, кино
  • английский язык (уроки проводит Вера Васильевна)
  • занятия по робототехнике и 3D моделированию и программированию игр «Роблокс»
  • командные виды спорта (футбол, волейбол, и др.)

Лагерь работает с 8:00 до 18:00 по будням.

Цена: 32000 (в стоимость всё включено).

Многодетным специальная цена: 29000.

Также есть возможность оплатить одну неделю или один день.
Места резервируются по предоплате.

Адрес: Зеленоград, корпус 331

Звоните и пишите: 8-968-755-70-48
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