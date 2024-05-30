Осталось еще несколько мест в сменах в летнем лагере Клуба моделизма и робототехники в Зеленограде. Клуб приглашает вас!
Даты летних смен
- 2 смена: с 3 июня по 14 июня
- 3 смена: с 17 июня по 28 июня
- 4 смена: с 1 июля по 12 июля
- 5 смена: с 15 июля по 26 июля
- 6 смена: с 27 июля по 09 августа
- 7 смена: с 12 августа по 23 августа
- 8 смена: с 26 августа по 30 августа (укороченная)
В программе лагеря:
- трехразовое питание (второй завтрак, обед, полдник)
- батутный парк, лазертаг, кино
- английский язык (уроки проводит Вера Васильевна)
- занятия по робототехнике и 3D моделированию и программированию игр «Роблокс»
- командные виды спорта (футбол, волейбол, и др.)
Лагерь работает с 8:00 до 18:00 по будням.
Цена: 32000 (в стоимость всё включено).
Многодетным специальная цена: 29000.
Также есть возможность оплатить одну неделю или один день.
Места резервируются по предоплате.
Адрес: Зеленоград, корпус 331
Звоните и пишите: 8-968-755-70-48
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