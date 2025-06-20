- Группы для детей от 1,5 до 7 лет.
- Развитие речи, подготовка к школе, логопед, английский, ментальная арифметика.
- Заботливые педагоги и индивидуальный подход.
Мини-детский сад
Работает: пн, вт, чт, 09:00-12:00
Стоимость: 12 000 рублей
Звоните: 8-991-736-29-76
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Возле ТЦ «Зеленоградский» и на Советской улице ставят знаки платных парковок — она заработает уже завтра Новости
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