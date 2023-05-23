Летний ИТ-клуб с «Компьютерной академией ТОП» в Зеленограде 23.05.2023 Реклама

До летних каникул времени остается всё меньше. Как и мест в ИТ-клубе «Компьютерной академии ТОП». Поэтому не откладывайте это дело на потом — записывайтесь сразу, пока есть выбор смен и групп.

Плюсов от участия в ИТ-клубе, конечно, много. Вот лишь некоторые из них:

  • ребята узнают, что гораздо интереснее создавать собственные проекты, чем просто зависать в гаджетах
  • познакомятся с разными сферами ИТ — программированием, дизайном, 3D моделированием и созданием сайтов и откроют для себя новые хобби
  • заведут друзей и просто весело проведут две недели каникул
  • всё время будут находиться под присмотром вожатых и педагогов.

Осталось 3 путевки на смены полного и неполного дня.

«Компьютерная академия ТОП» ждёт вас и вашего ребенка!

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Телефон: 8-495-135-05-80.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, летняя школа, компьютерная академия топ
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