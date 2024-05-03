Даты проведения лагеря: с 3 июня по 5 июля.
5 недель.
Основные направления: классический танец, сценическая практика и развитие данных будет вести руководитель школы Марикин Константин Георгиевич.
Будет новое направление: Народный танец, который с нового сезона войдёт в расширенный абонемент.
Расписание:
- 9.30 — 10.00 — сбор в студии
- 10.00 — 11.30 — классический танец
- 11.30 — 13.00 — сценическая практика
- 13.00 — 14.30 — обед («Лунный кот»), время для отдыха
- 14.30 — 15.30 — развитие данных
- 15.45 — 16.45 — современный танец / народный танец / актёрское мастерство
- пятница — короткий день, уроки до 13.00.
За время лагеря дети будут готовиться к конкурсу, разучат и отрепетируют новые номера — как сольные, так и массовые, которые покажут 28-30 июня в Санкт-Петербурге на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Белые ночи Петербурга». И будут использовать в следующем сезоне на других конкурсах.
С 8 июля начинаются Летние балетные сезоны в театре РАМТ, к которым участники лагеря будут готовиться по вторникам и четвергам во время сценической практики.
В планах НОВАЯ ПОСТАНОВКА, номера «Вальс цветов», в балете «Спящая красавица».
Расписание спектаклей Летних балетных сезонов в театре РАМТ:
- 8 июля, 19.00 — Дон Кихот
- 10 июля, 19.00 — Спящая Красавица
- 13 июля, 12.00 — Щелкунчик
- 16 июля, 19.00 — Спящая Красавица
- 17 июля, 19.00 — Дон Кихот
- 20 июля, 19.00 — Спящая Красавица
- 21 июля, 12.00 — Щелкунчик
- 23 июля, 19.00 — Дон Кихот
- 25 июля, 19.00 — Спящая Красавица
- 27 июля, 12.00 — Щелкунчик
Во время спектаклей уроков в студии проводиться не будет. Дети будут встречаться в театре, делать урок и идти на спектакль.
Для записи:
- пишите в директ @bolshoi.ballet.studio
- телефон 8-977-768-53-15.
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