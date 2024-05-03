Летний дневной лагерь

Даты проведения лагеря: с 3 июня по 5 июля.

5 недель.



Основные направления: классический танец, сценическая практика и развитие данных будет вести руководитель школы Марикин Константин Георгиевич.



Будет новое направление: Народный танец, который с нового сезона войдёт в расширенный абонемент.



Расписание:

9.30 — 10.00 — сбор в студии

10.00 — 11.30 — классический танец

11.30 — 13.00 — сценическая практика

13.00 — 14.30 — обед («Лунный кот»), время для отдыха

14.30 — 15.30 — развитие данных

15.45 — 16.45 — современный танец / народный танец / актёрское мастерство

пятница — короткий день, уроки до 13.00.

За время лагеря дети будут готовиться к конкурсу, разучат и отрепетируют новые номера — как сольные, так и массовые, которые покажут 28-30 июня в Санкт-Петербурге на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Белые ночи Петербурга». И будут использовать в следующем сезоне на других конкурсах.