С 26 мая с 10:00 до 18:00 в Зеленограде пройдут спортивные каникулы для детей — программа сочетает активные тренировки и творческие занятия.
Место проведения: г. Зеленоград, ул. Заречная, д. 14АПериод первой тематической недели: 26-30 маяТема недели: «Встречай лето в цвете»
В программе:
- Тематические недели с увлекательными активностями
- Спортивные игры, танцы и фитнес-тренировки
- Занятия в бассейне
- Трёхразовое питание (оплачивается отдельно)
- Квесты и командные игры
- Творческие мастер-классы
Бонус при раннем бронировании (до конца мая):
Один дополнительный день фитнеса или билет на детскую фитнес-вечеринку
Что необходимо взять с собой:
Сменную спортивную одежду и обувь, принадлежности для бассейна (шапочка, купальник/плавки, сланцы, очки)
Возраст: 5+
Стоимость:
1 день — 2 500 рублей
5 дней — 11 500 рублей (вместо ~12 500~ )
Питание оплачивается отдельно: 1200 рублей в день
Контакт для записи и уточнения информации:
+7-977-872-28-38 — Виолетта, менеджер детского направления
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